ТюмГНГУ выбрал свою Мисс

Участницы рассказали о себе, продефилировали в нижнем белье, а не в традиционных купальниках, представили бижутерию, сделанную своими руками и посостязались в конкурсе «Слабо».
Чего только ни вытворяли девушки, чтобы убедить судей в том, что именно они «самые-самые».
Красавицы пели и танцевали, читали стихи, демонстрировали чудеса гибкости и пластики. Как настоящий йог, одна из них смело ходила по разбитому стеклу, а другая вывела на сцену собаку и показала навыки дрессировщика. Не жалея волос, одна из участниц разрешила поднять себя в воздух за эти самые волосы, а ее соперница сыграла на аккордеоне…вверх ногами. Было представлено видео «День из жизни Супер-вумен». Это только на вид девушки – хрупкие создания. Героиня фильма карабкалась по стенам родного университета как настоящий человек-паук, тягала машину, не теряя при этом своей милой улыбки, и даже спустилась с моста на тросе. Каждая из участниц оказалась творческой личностью – чего только стоил домик из спичек и картина, нарисованная грудью. Среди девушек оказались и подающие надежды модельеры – белье из живых цветов, корона, вырезанная из ананаса и платья, изготовленные с помощью кассетной пленки и дисков – вызвали бурю оваций у публики.
Центр красоты «Гранд-люкс» провел конкурс на вечерний макияж, победительницей которого стала Ипполитова Анастасия (институт геологии и геоинформатики). Титул "Мисс Очарование" получила Агибалова Диана (институт менеджмента и бизнеса), девушке подарили полугодовой абонемент на посещение клуба «Эдельвейс». "Мисс Улыбка" – Исаева Екатерина (институт менеджмента и бизнеса), "Мисс Надежда" - Шевчук Алла (технологический институт), кстати, Алла автоматически становится участницей следующего конкурса – «Мисс Нефтегаз».
Вице-мисс в этом году стала Ипполитова Анастасия (институт геологии и геоинформатики).
Фанфары и бурные овации – победительница «Мисс Нефтегаз – 2009» - Нестерова Мария - «Мисс Надежда» прошлого года (институт транспорта).
Девушке предстоит побывать на конкурсе красоты «Мисс Россия», а все финалистки конкурса «Мисс Нефтегаз» этим летом отдохнут на море.