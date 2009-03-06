ТюмГНГУ выбрал свою Мисс

Красавицы пели и танцевали, читали стихи, демонстрировали чудеса гибкости и пластики. Как настоящий йог, одна из них смело ходила по разбитому стеклу, а другая вывела на сцену собаку и показала навыки дрессировщика. Не жалея волос, одна из участниц разрешила поднять себя в воздух за эти самые волосы, а ее соперница сыграла на аккордеоне…вверх ногами. Было представлено видео «День из жизни Супер-вумен». Это только на вид девушки – хрупкие создания. Героиня фильма карабкалась по стенам родного университета как настоящий человек-паук, тягала машину, не теряя при этом своей милой улыбки, и даже спустилась с моста на тросе. Каждая из участниц оказалась творческой личностью – чего только стоил домик из спичек и картина, нарисованная грудью. Среди девушек оказались и подающие надежды модельеры – белье из живых цветов, корона, вырезанная из ананаса и платья, изготовленные с помощью кассетной пленки и дисков – вызвали бурю оваций у публики.