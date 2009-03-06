Тюменцы будут меньше платить за холодную воду

Решение об оптимизации затрат было принято с учетом социально-экономической ситуации в стране и по инициативе органов местного самоуправления. Таким образом, платеж гражданина, проживающего в многоквартирном доме, оборудованном всеми видами благоустройства, за услуги водоснабжения и водоотведения составит 164,85 руб./чел. в месяц вместо 183,69 руб./чел в месяц.
Цены на другие жилищно-коммунальные услуги не изменятся. Как пояснила на брифинге, прошедшем в администрации города Тюмени, начальник отдела цен и тарифов департамента экономики администрации города Светлана Крафт, регулирование тарифов на тепловую и электрическую энергию относится к полномочиям субъекта РФ, которые на территории нашей области осуществляет Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО). В этом году указанные тарифы пересматриваться не будут. Розничная цена на газ для населения установлена Постановлением Правительства Тюменской области
Основным фактором, влияющим на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг, является рост тарифной ставки рабочего 1 разряда в соответствии с «Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Тюменской области на 2008-2010 годы» (с 2550 руб./месяц до 3500 руб./месяц). Следующий фактор – повышение цен на топливно-энергетические ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию). Например, стоимость электроэнергии возросла на 27%. Составляющая электроэнергии содержится для потребителей в тарифе на содержание жилья, освещение мест общего пользования, работы лифта.
Собственники, выбравшие способ управления домом, тарифы на жилищные услуги (уборка внутридомовой территории, двора, обслуживание мусоропровода, вывоз ТБО, текущий и капитальный ремонты, управление жилищным фондом, лифт, дератизация) устанавливают самостоятельно на общем собрании жильцов исходя из необходимых расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома. Именно на таких собраниях обычно обсуждают перечень и периодичность работ, услуги по содержанию общего имущества и пересматривают сметы содержания в связи с уменьшением перечня обязательных и дополнительных работ. Наниматели жилья и те собственники, которые не позаботились о выборе формы управления, рассчитываются за жилищные услуги в соответствии с размером платы, установленным администрацией города Тюмени.
Светлана Крафт рекомендовала жильцам быть активнее - приходить на собрания, определять виды работ, которые надо провести на территории дома в течение года, самим определять итоговый размер оплаты с квадратного метра за содержание многоквартирного дома. Если в доме, которым управляет ТСЖ или управляющая компания, есть муниципальная квартира по договору найма, то размер платы будет определяться согласно постановлению администрации города Тюмени, но в пределах тарифов, установленных ТСЖ. Если тариф ниже, то горожанин будет платить, как все собственники дома, по более низкому тарифу.
Кстати, стоимость тех или иных жилищно-коммунальных услуг может разниться. Это в немалой степени зависит от уровня благоустройства жилищного фонда, т.е. наличия услуг центрального горячего водоснабжения, лифта и т.д. Существенную роль играют средние сложившиеся нормы потребления услуг в расчете на 1 человека в месяц. И еще более важное значение имеют различия в технологических процессах предоставления коммунальных услуг: по теплоснабжению - это характеристика котлов, степень загрузки, протяженность тепловых сетей; по водоснабжению – подземный или поверхностный водозабор, необходимость очистки, объем покупки воды; по водоотведению – загрузка очистных сооружений, вид очистки и т.д, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.