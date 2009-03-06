Тюменцы будут меньше платить за холодную воду

Светлана Крафт рекомендовала жильцам быть активнее - приходить на собрания, определять виды работ, которые надо провести на территории дома в течение года, самим определять итоговый размер оплаты с квадратного метра за содержание многоквартирного дома. Если в доме, которым управляет ТСЖ или управляющая компания, есть муниципальная квартира по договору найма, то размер платы будет определяться согласно постановлению администрации города Тюмени, но в пределах тарифов, установленных ТСЖ. Если тариф ниже, то горожанин будет платить, как все собственники дома, по более низкому тарифу.