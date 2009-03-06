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Тюменские рестораны не забыли про Великий пост

6 марта 2009, 10:22
Рестораны Тюмени приготовили для своих клиентов постное меню. В каждой категории (салаты, супы, горячие блюда, десерты) имеется порядка пяти блюд.
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Тюмень

Если вы заглянете в ресторан Русской кухни, то сможете отведать там фруктовые и овощные салаты, закуски с рыбной икрой, щи, окрошку, грибницу, а также голубцы в тесте из кукурузной икры с овощами, овощи запеченные с гречневой кашей, баклажаны тушёные с фасолью и оладьи овощные с жареными грибами. На десерт вам предложат фруктовые супы, желе из лесных ягод и кисель.

В ресторанах, где подают блюда северных народов вас удивят грибницей с картофельным пирожком, варениками с морожкой, картофелем, запечённым со свёкольной икрой. На десерт подадут также желе из клюквы, морожки и брусники.

Заказать постный обед итальянской кухни можно в ресторане Максимилиан. Грибы и зелень – это основной ингредиент большинства блюд.

Среди блюд европейский кухни имеются луковый суп с томатом, грибной суп-пюре, овощи томлёные в горшочке. На десерт традиционные ягодные муссы.

Японские рестораны тоже не стали исключением. В меню восточных заведений помещены салаты с водорослями, гречневая лапша в супе, овощные лепешки и рис с овощами. На десерт официант порекомендует ролы с фруктами.

Если вы соблюдаете Великий пост, то это совсем не значит, что нужно сидеть дома и жевать варёные овощи с зеленью. А если у вас отсутствует фантазия, то смело отправляйтесь на обед в какой-нибудь тюменский ресторан. Уж там-то знают, чем вас накормить.

#Новости#Еда#Тюмень#Религия#Ксения#Общество
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