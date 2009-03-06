Тюменские рестораны не забыли про Великий пост

Если вы соблюдаете Великий пост, то это совсем не значит, что нужно сидеть дома и жевать варёные овощи с зеленью. А если у вас отсутствует фантазия, то смело отправляйтесь на обед в какой-нибудь тюменский ресторан. Уж там-то знают, чем вас накормить.