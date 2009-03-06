Сегодня ветер перемен весну приносит

Говорили: "Дожить до Тимофея, а там зима не страшна", "Тимофей Весновей - уж тепло у дверей", "Тимофей Весновей - вестник теплых дней", "Теплом привечает - тепло веет, стариков греет", "Вешнее тепло веет - старого греет", "Дует с юга вешний ветер перемен» и призывали: "Весновей, весновей, на село тепло навей". "Март у зимы шубу купил, да через три дня ее продал".