Сегодня ветер перемен весну приносит

Говорили: "Дожить до Тимофея, а там зима не страшна", "Тимофей Весновей - уж тепло у дверей", "Тимофей Весновей - вестник теплых дней", "Теплом привечает - тепло веет, стариков греет", "Вешнее тепло веет - старого греет", "Дует с юга вешний ветер перемен» и призывали: "Весновей, весновей, на село тепло навей". "Март у зимы шубу купил, да через три дня ее продал".
В этот день кто зиму на печи пролежал - покидали избу, на завалинках грелись на солнышке, разговоры вели, смешные истории вспоминали. В это время начинается сокодвижение в кленах и березах. Виноградную лозу ломай, пока бурлит движение сока. Тетерев забулькал, заворковал - весну краснобровый ворожит.
В начале марта в зимних теплицах размещают на постоянных местах рассаду томатов, в ранних парниках сеют на рассаду белокочанную и цветную капусту. В середине марта - некоторые сорта огурцов.