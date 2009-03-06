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Сегодня ветер перемен весну приносит

6 марта 2009, 12:41
Страница народного календаря сегодня, 6 марта, посвящена Тимофею. Народ приметил: Тимофей-весновей, весняк.

Говорили: "Дожить до Тимофея, а там зима не страшна", "Тимофей Весновей - уж тепло у дверей", "Тимофей Весновей - вестник теплых дней", "Теплом привечает - тепло веет, стариков греет", "Вешнее тепло веет - старого греет", "Дует с юга вешний ветер перемен» и призывали: "Весновей, весновей, на село тепло навей". "Март у зимы шубу купил, да через три дня ее продал".

В этот день кто зиму на печи пролежал - покидали избу, на завалинках грелись на солнышке, разговоры вели, смешные истории вспоминали. В это время начинается сокодвижение в кленах и березах. Виноградную лозу ломай, пока бурлит движение сока. Тетерев забулькал, заворковал - весну краснобровый ворожит.

В начале марта в зимних теплицах размещают на постоянных местах рассаду томатов, в ранних парниках сеют на рассаду белокочанную и цветную капусту. В середине марта - некоторые сорта огурцов.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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