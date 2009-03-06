Россия вышла на второе место в мире по числу женщин-начальниц

Такие страны как Великобритания, США, Франция и Германия разместились в нижней части рейтинга. А последнее место заняла Япония с показателем в семь процентов. В отчете Grant Thornton также отмечается, что 34 процента частных компаний в мире не имеют в высших эшелонах руководства ни одной женщины.