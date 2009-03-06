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Россия вышла на второе место в мире по числу женщин-начальниц

6 марта 2009, 09:12
Россия заняла второе место в мире по числу частных компаний, руководителями которых являются женщины. Об этом говорится в отчете Grant Thornton, сделанном по итогам опроса в 36 странах мира.

По данным Grant Thornton, в России 42 процента руководителей являются женщинами. Больше только в Филиппинах – 47 процентов. Средний показатель по миру составляет 24 процента.

Grant Thornton также отмечает, что Россия стала одним из лидеров по росту числа женщин в руководстве компаний. За год этот показатель в России увеличился на девять процентных пунктов. Больше только у Турции и Мексики – 11 и 10 процентных пунктов соответственно.

Примечательно, что среди тех стран, которые заняли верхние позиции в общем рейтинге, почти нет крупных экономик или развитых государств. Единственным исключением стал Китай, который занял пятое место с показателем в 31 процент.

Тройку лидеров замыкает Таиланд (38 процентов руководителей-женщин), следом идет Польша (32 процента). В десятку вошли также Малайзия, Тайвань, Мексика, Армения и Бразилия.

Такие страны как Великобритания, США, Франция и Германия разместились в нижней части рейтинга. А последнее место заняла Япония с показателем в семь процентов. В отчете Grant Thornton также отмечается, что 34 процента частных компаний в мире не имеют в высших эшелонах руководства ни одной женщины.

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