Росавиация составила рейтинг самых непунктуальных авиакомпаний России

Больше всего задержек регулярных и чартерных рейсов чиновники насчитали у авиакомпании "Алроса авиа". Из 166 выполненных рейсов перевозчика 66 было задержано на два и более часов, что составляет 40 процентов от общего количества выполненных рейсов. Интересно, что "Алроса авиа" не летает уже более полугода, поскольку находится на грани банкротства.