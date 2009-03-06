Росавиация составила рейтинг самых непунктуальных авиакомпаний России

Больше всего задержек регулярных и чартерных рейсов чиновники насчитали у авиакомпании "Алроса авиа". Из 166 выполненных рейсов перевозчика 66 было задержано на два и более часов, что составляет 40 процентов от общего количества выполненных рейсов. Интересно, что "Алроса авиа" не летает уже более полугода, поскольку находится на грани банкротства.
Также в рейтинг вошли авиакомпания "Московия" (17 процентов), "Авиалинии Дагестана" (16 процентов), Red Wings (14 процентов), Sky Express (13 процентов), "ВИМ-авиа" (12 процентов) и "Якутия" (10 процентов).
Меньше всего задержек у авиакомпаний "Аэрофлот", "Авиалинии Кубани", "Ямал", "Саратовские авиалинии", "Ютэйр", "Сибирь", "Трансаэро", ГТК "Россия" и "Татарстан". Эти перевозчики уложились в объем задержек до 10 процентов от общего числа рейсов.
В Росавиации пока не решили, каким образом будут наказаны нарушители. Чиновники могут ограничить число рейсов этих перевозчиков, либо полностью запретить летать по какому-либо направлению. Так, в 2008 году чартерная программа "ВИМ-авиа" была урезана на четверть.
При этом в задержках не всегда виновата авиакомпания. К примеру, сложности создают метеоусловия, аэропорты, а также пассажиры, которые опаздывают на посадку.