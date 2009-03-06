Михаил Жванецкий празднует 75-летие

Отпраздновав день рождения в Москве, он отправится в юбилейный гастрольный тур, который продлится до мая и пройдет по многим городам, включая Санкт-Петербург, Ригу, Минск, Киев и родную Одессу. Именно там он появился на свет, окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. Бывшие коллеги-земляки выдвинули Жванецкого на звание почетного гражданина Одессы.
Круто изменив в свое время трудовую биографию, Михаил Михайлович взялся за перо и стал писать монологи и миниатюры. Позже он познакомился с Аркадием Райкиным, тот взял его в свой театр.
С тех пор прошло много времени. Собрание сочинений автора, первоначально выпущенное в 4-х томах, позже пополнилось дополнительным пятым томом, вскоре выйдет шестой. "У меня такой жанр, я не могу не публиковать то, что я сказал, - поясняет Жванецкий. - Но оно все-таки идет лучше с выражением моего голоса. Лев Николаевич Толстой имел успех, наверное, через полгода, через месяц, через два после опубликования. А я имею в тот же вечер".
По словам Жванецкого, концерты он обожает, хотя и волнуется перед каждым. Юбиляр уверяет, что в ближайшее время не боится остаться без работы. "Напротив, именно сейчас появится сатира, во-вторых, будет возможность свободнее выражаться, потому что надо выпускать пар из масс. Кризис - это что-то очень очистительное для нашей страны, которая ничего не производит, а должна научиться что-то производить", - считает писатель.