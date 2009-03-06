Михаил Жванецкий празднует 75-летие

С тех пор прошло много времени. Собрание сочинений автора, первоначально выпущенное в 4-х томах, позже пополнилось дополнительным пятым томом, вскоре выйдет шестой. "У меня такой жанр, я не могу не публиковать то, что я сказал, - поясняет Жванецкий. - Но оно все-таки идет лучше с выражением моего голоса. Лев Николаевич Толстой имел успех, наверное, через полгода, через месяц, через два после опубликования. А я имею в тот же вечер".