Главная задача будущих матерей Тюмени - беречь здоровье смолоду

В настоящее время острой стала также проблема развития онкопатологий молочной железы: рак молочной железы "молодеет", многие женщины не знают о способах профилактики и самодиагностики этого опасного заболевания. В июле 2008 года при онкологическом диспансере был открыт Маммологический центр. "Любой женщине необходимо знать, как правильно осматривать молочную железу, какие изменения могут произойти. Очень важно соблюдать меры первичной профилактики: употреблять в пищу овощи и фрукты, использовать правильные способы контрацепции, кормить грудью ребенка. Женщины без жалоб могут пройти в маммологическом центре скрининговое обследование бесплатно, по полису ОМС, - высказалась Валерия Павлова, заведующая маммологическим центром при ГЛПУ ТО "Онкологический диспансер". - В 92% случаев при обследовании можно выявить опухоль на 1 стадии, а это залог успеха лечения и сохранения жизни женщины". Ежедневно в маммологический центр обращается 40-50 женщин, из них половина встает на учет.