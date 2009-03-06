Главная задача будущих матерей Тюмени - беречь здоровье смолоду

Накануне Международного женского дня Департамент здравоохранения Тюменской области совместно с Медицинским информационно-аналитическим центром 5 марта пригласили на пресс-конференцию специалистов перинатального центра, онкологического диспансера и Управления медицинской профилактики, чтобы обсудить проблемы охраны репродуктивного здоровья молодых девушек, здоровой беременности и родов, а также рассказать о правах женщин в рамках реализации национальной программы "Здоровье". Мероприятие, особо актуальное в год молодежи, получило название "Береги здоровье смолоду".
Как отметила Ирина Кукарская, главный акушер-гинеколог Тюменской области, последние 5-6 лет стали не только прорывными в развитии и реформировании здравоохранения, но и отличаются омоложением различных заболеваний, а также увеличением количества патологий, влияющих на репродуктивное здоровье женщин. В таких условиях основным должно стать профилактическое направление. "Тем не менее, можно выделить положительные моменты, - добавила Ирина Кукарская. - Растет интерес к собственному здоровью у молодежи, имеется дорогостоящее оборудование, используются прорывные технологии. При этом надо подтягивать квалификацию медицинского персонала и повышать уровень населения по вопросам правильного сохранения здоровья".
В Тюменской области у молодых женщин есть возможность получить некоторые медицинские услуги бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказала Валерия Грибоедова, начальник управления организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области. Например, в рамках нацпроекта "Здоровье" с 2006 года проходит диспансеризация подростков и молодежи, которая включает осмотр педиатра, выполнение клинического минимума и направление к специалистам при необходимости.
Молодые женщины при наличии полиса могут получить консультацию по вопросам нежелательной беременности, планирования семьи и пройти обследования. Таким образом, существует возможность бесплатной диагностики и выявления патологий у женщин. Кроме того, в перинатальном центре бесплатно проводят лечение бесплодия: обследование и операцию. Эффективность используемых технологий - 42%, и только за 2008 год в Тюменской области родились 292 ребенка после проведения вспомогательного репродуктивного лечения.
Увеличение количества бесплодных пар - мировая тенденция. Этому способствует множество причин: вирусные и онкологические заболевания, современный образ жизни, плохая экология, дивиантное поведение. Стоимость операции по лечению бесплодия достигает 150 тысяч рублей, поэтому бесплатное обследование и лечение для многих женщин Тюменской области - счастливая возможность стать матерью: в 2008 году было обследовано 1000 женщин, в 2009 году запланировано принять на операцию 750 бесплодных семей.
Существует перечень показаний на операцию по международным стандартам и возрастные ограничения 20-35 лет, но перинатальный центр в Тюмени единственный, в котором делают исключения по возрасту, - добавила Любовь Дробот, заместитель главного врача ГЛПУ ТО "Перинатальный центр".
В настоящее время острой стала также проблема развития онкопатологий молочной железы: рак молочной железы "молодеет", многие женщины не знают о способах профилактики и самодиагностики этого опасного заболевания. В июле 2008 года при онкологическом диспансере был открыт Маммологический центр. "Любой женщине необходимо знать, как правильно осматривать молочную железу, какие изменения могут произойти. Очень важно соблюдать меры первичной профилактики: употреблять в пищу овощи и фрукты, использовать правильные способы контрацепции, кормить грудью ребенка. Женщины без жалоб могут пройти в маммологическом центре скрининговое обследование бесплатно, по полису ОМС, - высказалась Валерия Павлова, заведующая маммологическим центром при ГЛПУ ТО "Онкологический диспансер". - В 92% случаев при обследовании можно выявить опухоль на 1 стадии, а это залог успеха лечения и сохранения жизни женщины". Ежедневно в маммологический центр обращается 40-50 женщин, из них половина встает на учет.
Также растет риск заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, увеличивается количество онкологических заболеваний половых органов. По словам Натальи Яскевич, онко-гинеколога ГЛПУ ТО "Онкологический диспансер", сейчас существуют технологии, позволяющие излечить рак шейки матки. Основа профилактики таких заболеваний у женщин - регулярные осмотры у гинеколога (не реже 2 раз в год с начала половой жизни).
Как отметили на пресс-конференции все специалисты, здоровье будущих матерей зависит от того, насколько их в детстве научили сохранять здоровье. Профилактические осмотры необходимо проводить в школах, врачам, родителям и учителям необходимо объединится для воспитания в детях правильного отношения к своему здоровью и построении семьи в будущем.
В 2009 году в школах города пройдет акция "Я отвечаю за свое здоровье", - рассказала Алина Кузнецова, начальник отдела межведомственного взаимодействия и реализации программ Управления медицинской профилактики. В акции примут участие маркетологи, врачи-гинекологи, психологи. Также планируется создание волонтерского движения по профилактике инфекций, передаваемых половым путем. "Кризис нас не испугал, - добавила Алина Кузнецова. - У нас есть крепкая команда, четкая политика и выработанные технологии.
Таким образом, все профилактические мероприятия, запланированные на 2009 год состоятся обязательно, в том числе Международный день семьи, "Парад колясок" и т.д.". С детского возраста необходимо воспитывать в ребенке нравственные ценности, прививать принципы культуры питания, учить заботится о собственном здоровье. Важно научить молодых девушек обращаться за консультацией к специалистам. А основная задача по охране репродуктивного здоровья молодых девушек и женщин на сегодняшний день - изменить представление о рождении ребенка: беременность должна стать счастьем для любой женщины.