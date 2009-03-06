Дмитрий Медведев вручил орден Почета Владимиру Якушеву

Напомним, что Владимир Якушев награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу». По итогам 2007 года Тюменская область завоевала первое место по сумме гранта, выделяемого регионам, которые достигли наилучших социально-экономических показателей развития. В 2008 году общий размер грантов 20 регионам в виде дотаций составил 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора.