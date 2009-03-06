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Дмитрий Медведев вручил орден Почета Владимиру Якушеву

6 марта 2009, 10:38
Накануне президент РФ Дмитрий Медведев вручил губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву орден Почета. Указ о награждении главы региона президент подписал в декабре 2008 года.

Напомним, что Владимир Якушев награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу». По итогам 2007 года Тюменская область завоевала первое место по сумме гранта, выделяемого регионам, которые достигли наилучших социально-экономических показателей развития. В 2008 году общий размер грантов 20 регионам в виде дотаций составил 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Отметим, что орден Почета учрежден указом президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года. Им награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

#Новости#Тюменская область#Губернатор#Таня#Политика
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