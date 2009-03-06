Четверть россиян готова выйти на акции протеста

Между тем в конце февраля стало известно, что россияне стали меньше доверять президенту Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину. Так, уровень доверия россиян к президенту в середине февраля упал с 55 процентов до 50 процентов, а рейтинг доверия к Путину снизился с 69 процентов до 66 процентов.