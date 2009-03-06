Четверть россиян готова выйти на акции протеста

Такие данные "Левада-центра" приводит газета "Ведомости".
Вместе с тем, по данным социологов, количество желающих участвовать в таких акциях выросло незначительно - с 20 до 23 процентов. При этом замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин, слова которого приводит издание, отметил, что это скорее потенциальная энергия, чем реальное желание выйти на улицу.
По данным опроса, акции протеста ожидаются скорее в малых городах. Жители таких городов относятся к массовым митингам с наибольшим сочувствием (66 процентов).
Кроме того, выяснилось, что большинство россиян (41 процент) равнодушны к проправительственным митингам. У 31 процента они вызывают положительные эмоции, а 11 процентов относятся к таким митингам с недовольством или иронией.
Между тем в конце февраля стало известно, что россияне стали меньше доверять президенту Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину. Так, уровень доверия россиян к президенту в середине февраля упал с 55 процентов до 50 процентов, а рейтинг доверия к Путину снизился с 69 процентов до 66 процентов.