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Четверть россиян готова выйти на акции протеста

6 марта 2009, 13:37
В России за последние несколько месяцев существенно выросло количество граждан, ожидающих акций протеста - с 18 процентов в ноябре 2008 года до 39 процентов в феврале.

Такие данные "Левада-центра" приводит газета "Ведомости".

Вместе с тем, по данным социологов, количество желающих участвовать в таких акциях выросло незначительно - с 20 до 23 процентов. При этом замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин, слова которого приводит издание, отметил, что это скорее потенциальная энергия, чем реальное желание выйти на улицу.

По данным опроса, акции протеста ожидаются скорее в малых городах. Жители таких городов относятся к массовым митингам с наибольшим сочувствием (66 процентов).

Кроме того, выяснилось, что большинство россиян (41 процент) равнодушны к проправительственным митингам. У 31 процента они вызывают положительные эмоции, а 11 процентов относятся к таким митингам с недовольством или иронией.

Между тем в конце февраля стало известно, что россияне стали меньше доверять президенту Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину. Так, уровень доверия россиян к президенту в середине февраля упал с 55 процентов до 50 процентов, а рейтинг доверия к Путину снизился с 69 процентов до 66 процентов.

#Новости#Россия#Акции протеста#Таня#Политика
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