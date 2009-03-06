Алла Пугачева прекращает свою концертную деятельность

По ее словам, это произойдет после завершения юбилейного тура "от апреля до апреля". Об этом певица сообщила в четверг на пресс-конференции в Москве.
"Действительно, концертную деятельность я прекращаю как певица Алла Пугачева. Я не буду целовать сцену на прощание, я не собираюсь делать пафосного прощального тура", - цитирует слова Пугачевой "Интерфакс".
Певица сообщила о двух основных причинах своего решения. "Первое - здоровье мое и сердце не очень позволяют кататься туда-сюда на кораблях и самолетах, и вторая причина - это то, что после ряда операций, которые мне пришлось перенести, голос, конечно, подсел, и не может выразить тех чувств и интонаций, которые мне бы хотелось", - сказала народная артистка.
Пугачева отметила, что, возможно, уходит со сцены, "конечно, не вовремя". "На дворе кризис, и надо как-то зарабатывать деньги", - с иронией пояснила она.
В то же время, как сообщает ИТАР-ТАСС, артистка полна планов и оптимизма. "Алла Пугачева - певица уйдет со сцены, но наступит время другой Аллы Пугачевой, у которой есть деятельность на радио "Алла", в театре, в кино, в издательской деятельности, - отметила певица. - Так что сидеть просто сложа руки я не буду".
На пресс-конференции Алла Пугачева представила также иллюстрированный фотоальбом "Алла Арт" - первый в ее творческой деятельности. Альбом состоит из 240 страниц и содержит 191 фотографию певицы. Снимки ее выступлений, включая съемку с трех знаменитых концертов на 8-тысячном ереванском стадионе "Раздан" в 1984 году, чередуются с портретными фотографиями.
В книги также есть как известные на весь мир фото, так и снимки из личного архива Пугачевой. Среди создателей этих работ - Валерий Плотников, Вячеслав Манешин, Влад Локтев, Елена Сухова, Григорий Кузьмин и другие.
Альбом снабжен цитатами певицы. "Я совершенно не умею заниматься всеми этими делами, собирать свой архив, - сказала она на пресс-конференции. - Благодарю всех людей, которые мне в этом помогли". Альбом, продолжила певица, должен напомнить зрителям о том, какой она была и какой стала.
"В этом альбоме - только те фотографии, которые связаны с творчеством, - рассказала Пугачева. - Он открывается фотографией, где я, 16-летняя, впервые пришла записываться на студию. На этих фото я такая красивая, худая, стройная".
Но альбом, отметила Пугачева, это только начало. "Второе издание будет уже с фотографиями моих друзей - разных, бывших и настоящих, с моими рассказами о них", - сказала певица.