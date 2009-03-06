Алла Пугачева прекращает свою концертную деятельность

Певица сообщила о двух основных причинах своего решения. "Первое - здоровье мое и сердце не очень позволяют кататься туда-сюда на кораблях и самолетах, и вторая причина - это то, что после ряда операций, которые мне пришлось перенести, голос, конечно, подсел, и не может выразить тех чувств и интонаций, которые мне бы хотелось", - сказала народная артистка.