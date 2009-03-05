Звезды мирового балета соберутся на фестиваль "Мариинский"

В фестивале примут участие такие звезды мирового балета, как Полина Семионова, Владимир Малахов, Марсело Гомес, Анхел Корейя, а также всемирно известные артисты балета Мариинского театра Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина, Виктория Терешкина, Алина Сомова, Игорь Зеленский, Леонид Сарафанов, Владимир Шкляров.
"Главной стратегией фестиваля "Мариинский", который был организован в 2001 году, является привлечение звезд мирового балета в культурную столицу России. Если балетную труппу Мариинского театра знают далеко за пределами Петербурга, то известные во всем мире танцовщики, а тем более балетные компании, до появления балетного фестиваля гастролировали в Мариинском театре крайне редко", - отмечают в театре.
По традиции фестиваль откроется премьерой. В этом году это будет балет Родиона Щедрина "Конек-Горбунок", который специально для Мариинки ставит один из самых известных современных российских хореографов Алексей Ратманский. Художником-постановщиком премьеры станет Максим Исаев, один из основателей Инженерного театра АХЕ. Музыкальный руководитель и дирижер балета - маэстро Валерий Гергиев. Среди репетирующих премьеру - Ульяна Лопаткина, Виктория Терешкина, Алина Сомова, Леонид Сарафанов, Владимир Шкляров, Михаил Лобухин.
Войдет в программу фестиваля и петербургская премьера гала-программы "Диана Вишнева: красота в движении", которая объединяет три одноактных балета, специально сочиненных хореографами Алексеем Ратманским, Мозесом Пенделтоном, Дуайтом Роденом для прима-балерины Мариинки Дианы Вишневой. Программа уже прошла с огромным успехом в городах США и в Москве.
Увидят петербуржцы и звезду европейского балета Полину Семионову (Berlin Staatsballett), которая вместе с премьером Мариинки Игорем Зеленским выступит в балете "Баядерка", а также премьера American Ballet Theatre Марсело Гомеса и приму-балерину Мариинки Диану Вишневу в балете "Жизель".
Украшением программы фестиваля станет гала-концерт Ульяны Лопаткиной, а также заключительный гала-концерт 22 марта, когда на сцену выйдут все звезды нынешнего фестиваля и артисты Новосибирского театра оперы и балета.