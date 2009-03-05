Звезды мирового балета соберутся на фестиваль "Мариинский"

"Главной стратегией фестиваля "Мариинский", который был организован в 2001 году, является привлечение звезд мирового балета в культурную столицу России. Если балетную труппу Мариинского театра знают далеко за пределами Петербурга, то известные во всем мире танцовщики, а тем более балетные компании, до появления балетного фестиваля гастролировали в Мариинском театре крайне редко", - отмечают в театре.