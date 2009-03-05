Журнал Time назвал шесть признаков окончания рецессии

Но это лишь пессимистичные прогнозы. Журнал Time выделил шесть признаков, согласно которым можно определить, что рецессия приближается к своему завершению.
1. Индекс S&P 500 должен оставаться ровным по меньшей мере в течение трех месяцев - если он будет падать, значит, инвесторы полагают, что в ближайшие два-три квартала обстановка ухудшится, а если расти, это воспримут как временное колебание рынка.
2. Важным индикатором являются данные о продаже автомобилей. Сейчас дают прогнозы о том, что продажи будут ежемесячно на 45% ниже прошлогодних. Даже если эта цифра составит 25-30%, это уже будет означать постепенное возвращение покупателей.
3. Если МВФ и богатым странам удастся не допустить дефолта в таких странах, как Ирландия и Украина, это будет означать, что мировая кредитная система оправляется от прошлогодних потрясений.
4. Падение роста ВВП Китая ниже отметки в 6% будет свидетельствовать о значительном падении потребительского спроса в США и ЕС на дешевые промышленные продукты. Напротив, сохранение темпов роста станет положительным признаком.
5. Появление реальных экономических последствий стимулирующего пакета Обамы, как, например, сокращение уровня безработицы и рост инвестиций в те или иные отрасли.
6. Последним по порядку, но не по значению является ежемесячная сумма займов, выдаваемых ФРС американским банкам и компаниям. Когда эта цифра упадет ниже 100 млрд долларов, значит, кризис близится к концу.
Отметим, что в настоящее время все развитые и развивающиеся экономики мира фиксируют достаточно сильный спад. К примеру, четвертый квартал 2008 года стал рекордным по темпам спада экономик в странах, входящих в международную Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Сокращение инвестиций и потребления привело к снижению совокупного показателя для 30 государств на 1,5%, чего не было с 1960 года, когда начались наблюдения.
Организация, ядро которой на момент основания составляли государства Европы и Северной Америки, расширилась в последние годы за счет Японии, Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Мексики, Чехии, Венгрии, Польши и Южной Кореи. Благодаря тому, что 30 стран-участниц производят две трети мирового ВВП, ОЭСР называют "клубом" развитых стран, несмотря на присутствие там нескольких членов, экономика которых формально относится к развивающимся.
"Большая семерка", куда входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, с октября по декабрь упала на 1,5%. Европейским лидером спада стала Германия (-2,1%), азиатским - Япония (-3,3%).