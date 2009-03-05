Журнал Time назвал шесть признаков окончания рецессии

Отметим, что в настоящее время все развитые и развивающиеся экономики мира фиксируют достаточно сильный спад. К примеру, четвертый квартал 2008 года стал рекордным по темпам спада экономик в странах, входящих в международную Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Сокращение инвестиций и потребления привело к снижению совокупного показателя для 30 государств на 1,5%, чего не было с 1960 года, когда начались наблюдения.