За срубленные сосны ишимцы ответят перед судом

Ишимской межрайонной прокуратурой утверждены обвинительные акты по уголовным делам в отношении 18-летнего Евгения Гультяева и 54-летнего Виталия Гурина.
27 декабря 2008 года ночью Евгений Гультяев у одного из жилых домов в Ишиме спилил сосну высотой около 6 м, а затем распилил ее попалам. Верхнюю часть дерева высотой 2 м он хотел поставить у себя дома на Новый год. По дороге молодой человек с поличным был задержан сотрудниками милиции.
Виталий Гурин, готовясь к новогодним праздникам, 17 декабря срубил три саженца сосны в городском парке «Мир». По дороге домой его задержали милиционеры, сообщает прокуратура области.
Гультяеву и Гурину предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждений.
Материалы уголовных дел направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.