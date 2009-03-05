За срубленные сосны ишимцы ответят перед судом

27 декабря 2008 года ночью Евгений Гультяев у одного из жилых домов в Ишиме спилил сосну высотой около 6 м, а затем распилил ее попалам. Верхнюю часть дерева высотой 2 м он хотел поставить у себя дома на Новый год. По дороге молодой человек с поличным был задержан сотрудниками милиции.