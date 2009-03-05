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За срубленные сосны ишимцы ответят перед судом

5 марта 2009, 16:37
Ишимской межрайонной прокуратурой направлено в суд два уголовных дела о незаконной рубке хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников

Ишимской межрайонной прокуратурой утверждены обвинительные акты по уголовным делам в отношении 18-летнего Евгения Гультяева и 54-летнего Виталия Гурина.

27 декабря 2008 года ночью Евгений Гультяев у одного из жилых домов в Ишиме спилил сосну высотой около 6 м, а затем распилил ее попалам. Верхнюю часть дерева высотой 2 м он хотел поставить у себя дома на Новый год. По дороге молодой человек с поличным был задержан сотрудниками милиции.

Виталий Гурин, готовясь к новогодним праздникам, 17 декабря срубил три саженца сосны в городском парке «Мир». По дороге домой его задержали милиционеры, сообщает прокуратура области.

Гультяеву и Гурину предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждений.

Материалы уголовных дел направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.

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