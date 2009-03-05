В Тюмени у 17-летней цыганки изъяли героин

На днях сотрудники Управления наркоконтроля по Тюменской области вывели на чистую воду представителей одного из обосновавшихся там криминальных кланов, имеющих отношение к незаконному обороту героина. Сбытом опасного товара занимались все – от мала до велика. В ходе проверочных мероприятий в наручники попала, например, молодая цыганка, лишь месяц назад отметившая 17-летие. Ее задержали с поличным сразу же после очередной сделки возле ее собственного дома. Кроме только что проданного, у черноокой красавицы было изъято еще около 115 граммов героина – более тысячи средне-разовых доз. Часть наркотика находилось в подсобных помещениях по месту жительства задержанной, причем, тайник в частном деревянном доме был оборудован так, чтобы от «неудобной улики» можно было избавиться в два счета – под лестницей, ведущей в кочегарку.
Вместе с молодой женщиной в руки к оперативникам попали еще несколько человек, которые, очевидно, имеют отношение к криминальному бизнесу, сообщает пресс-служба УФСКН по Тюменской области.
Сама 17-летняя наркосбытчица, которая уже успела стать мамой, имеет три класса образования, при этом паспорта гражданина России получить еще не удосужилась, да и регистрации по месту жительства не имеет. Сама она не замужем и, как все ее окружение, никогда нигде не работала. Предполагается, что она является лишь одним из звеньев в длинной цепочке распространения смертельного порошка.
По данным областного наркологического диспансера, привезенная к ним на экспертизу девчушка, как, впрочем, и некоторые другие задержанные, периодически употребляет героин.
Практика показывает, что наркопреступность все больше становится рецидивной и носит «семейный» характер. Большинство родственников у жителей пригородного поселка Нефтяников, в народе именуемого «Нахаловкой», как правило, «мотают срок» по наркотическим статьям Уголовного кодекса.
Всего с начала 2009 года сотрудники УФСКН РФ по Тюменской области уже успели пресечь более 180 наркопреступлений, основная часть из них приходится на город Тюмень.