В Тюмени у 17-летней цыганки изъяли героин

На днях сотрудники Управления наркоконтроля по Тюменской области вывели на чистую воду представителей одного из обосновавшихся там криминальных кланов, имеющих отношение к незаконному обороту героина. Сбытом опасного товара занимались все – от мала до велика. В ходе проверочных мероприятий в наручники попала, например, молодая цыганка, лишь месяц назад отметившая 17-летие. Ее задержали с поличным сразу же после очередной сделки возле ее собственного дома. Кроме только что проданного, у черноокой красавицы было изъято еще около 115 граммов героина – более тысячи средне-разовых доз. Часть наркотика находилось в подсобных помещениях по месту жительства задержанной, причем, тайник в частном деревянном доме был оборудован так, чтобы от «неудобной улики» можно было избавиться в два счета – под лестницей, ведущей в кочегарку.