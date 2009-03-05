В Тюмени наградили лучших детских тренеров

Напомним, цель проекта - выявление лучших тренеров, учителей физической культуры и тренеров-общественников, приобщающих детей и молодежь к здоровому образу жизни; популяризация положительного опыта реализации инициатив и программ развития детско-юношеского спорта.
Куратором проекта в регионе является Усольцев Сергей Леонидович.
Федеральным Экспертным Советом проекта были подведены итоги конкурса. Сегодня из рук Секретаря Политсовета регионального отделения Партии получили дипломы и памятные знаки «Лучший детский тренер страны»:
в номинации «Народный тренер» - Олег Елкин, спорторганизатор МУ «Тюменский городской физкультурно-оздоровительный центр»;
в номинации «Школьный тренер» - Сергей Моржов, учитель физкультуры Слобода-Бешкильской СОШ (Исетский район);
также грамотами были удостоены:
в номинации «Лучший молодой детский тренер» - Алексей Кочетов, преподаватель по дзюдо ДЮСШ №2 (г. Тобольск);
в номинации «Тренер чемпиона» - Анатолий Дедюхин, старший тренер-преподаватель тюменской СДЮСШОР “Прибой”;
в номинации «Преодоление» - Вячеслав Голдинов, тренер областной команды по лыжным гонкам среди инвалидов по зрению.
Сергей Усольцев поблагодарил всех тех, кто участвовал в конкурсе, и пожелал им спортивного долголетия и успехов, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия».