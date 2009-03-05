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В Тюмени наградили лучших детских тренеров

5 марта 2009, 16:13
На очередном заседании Политсовета Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия» прошло награждение победителей Всероссийского проекта «Лучший детский тренер страны» в Тюменской области.
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Тюмень

Напомним, цель проекта - выявление лучших тренеров, учителей физической культуры и тренеров-общественников, приобщающих детей и молодежь к здоровому образу жизни; популяризация положительного опыта реализации инициатив и программ развития детско-юношеского спорта.

Куратором проекта в регионе является Усольцев Сергей Леонидович.

Федеральным Экспертным Советом проекта были подведены итоги конкурса. Сегодня из рук Секретаря Политсовета регионального отделения Партии получили дипломы и памятные знаки «Лучший детский тренер страны»:

в номинации «Народный тренер» - Олег Елкин, спорторганизатор МУ «Тюменский городской физкультурно-оздоровительный центр»;

в номинации «Школьный тренер» - Сергей Моржов, учитель физкультуры Слобода-Бешкильской СОШ (Исетский район);

также грамотами были удостоены:

в номинации «Лучший молодой детский тренер» - Алексей Кочетов, преподаватель по дзюдо ДЮСШ №2 (г. Тобольск);

в номинации «Тренер чемпиона» - Анатолий Дедюхин, старший тренер-преподаватель тюменской СДЮСШОР “Прибой”;

в номинации «Преодоление» - Вячеслав Голдинов, тренер областной команды по лыжным гонкам среди инвалидов по зрению.

Сергей Усольцев поблагодарил всех тех, кто участвовал в конкурсе, и пожелал им спортивного долголетия и успехов, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия».

#Новости#Тюмень#Спорт#Ксения
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