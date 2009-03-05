В Тюмени будут судить преступника "со стажем"

Проезжавший в это время мимо кафе 41-летний местный житель решил пресечь противоправные действия дерущихся и потребовал прекратить драку. В ответ на это Гаватюк достал нож и нанёс прохожему три удара в бедро, повредив при этом артерии и вены, после чего скрылся с места происшествия. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в Областной больнице № 2 Тюмени.