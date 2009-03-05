В Тюмени будут судить преступника "со стажем"

Как установлено следствием, ночью 25 сентября 2004 года Гаватюк, находясь около кафе по ул. Плодовое с. Луговое Тюменского района, увидел драку между посетителями данного заведения. Заметив среди дерущихся своих знакомых, Гаватюк решил помочь им и ввязался в потасовку.
Проезжавший в это время мимо кафе 41-летний местный житель решил пресечь противоправные действия дерущихся и потребовал прекратить драку. В ответ на это Гаватюк достал нож и нанёс прохожему три удара в бедро, повредив при этом артерии и вены, после чего скрылся с места происшествия. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в Областной больнице № 2 Тюмени.
Кроме того, в августе 2007 года Гаватюк находясь в доме по ул. Калинина Тюмени при содействии своего брата и трёх знакомых надругался над двумя девушками.
Задержать злоумышленника «по горячим следам» не удалось, однако работа по его розыску продолжалась. Следователем был составлен согласованный план расследования, намечены необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Благодаря настойчивости следователей, помощи прокуроров-криминалистов и целенаправленной работе сотрудников уголовного розыска в январе 2009 года Гаватюк был задержан. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, злодей заключён под стражу.
В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершённое группой лиц) и ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.