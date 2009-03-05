В Тобольске открылся «Музей национальной школы»

Экспозиции представлены в четырех разделах. На стендах первого раздела представлена информация о выдающихся деятелях тюркского мира, внесших большой вклад в развитие татарского просвещения и культуры. Второй раздел посвящен национальному образованию нашего края, его прошлому и современности. На примере школы № 15 показано становление национальной школы Тобольского, Вагайского, Ярковского Аромашевского района. Данный раздел богат информацией об учителях, ветеранах педагогического труда, отличниках просвещения и других заслуженных личностях, которые внесли большой вклад в развитие и становление национального образования в нашем крае. В третьем разделе рассказывается об учителях и выпускниках школы № 15, их достижениях и успехах. Завершает экспозиции музея – этнографический раздел, в котором представлены элементы быта, ремесла и жизни сибирских татар.