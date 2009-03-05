Тюменцы вновь сыграют в Counter-strike

Заявки на участие будут приниматься до 8 марта включительно, до 9:00. В заявке необходимо указать ФИО, дату рождения, класс, адрес, паспортные данные (если имеется) или данные школьного проездного или ученического билета. Без заявки игрок допущен не будет, предупреждает управление по спорту и молодежной политике администрации города.
Мероприятие проводится с целью популяризации компьютерного спорта в Тюмени, повышения мастерства игры участников на основе спортивного соперничества.
Соревнования будут проводиться среди школьных команд, составом из 5 человек. Сегодня уже зарегистрировались команды из Ялуторовска, Кургана, Тюмени.
Призеры чемпионата будут награждены памятными призами, грамотами и сувенирами.
Справки можно получить по телефонам 35-48-41 и 8-912-078-48-68.