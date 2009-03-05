nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы вновь сыграют в Counter-strike

5 марта 2009, 14:32
8 марта 2009 года в 10.00 в компьютерном клубе «Umax» (ул. Пермякова, 33) пройдут соревнования по компьютерному спорту по дисциплине «Counter-strike 5*5». Соревнования проходят среди школ города Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Заявки на участие будут приниматься до 8 марта включительно, до 9:00. В заявке необходимо указать ФИО, дату рождения, класс, адрес, паспортные данные (если имеется) или данные школьного проездного или ученического билета. Без заявки игрок допущен не будет, предупреждает управление по спорту и молодежной политике администрации города.

Мероприятие проводится с целью популяризации компьютерного спорта в Тюмени, повышения мастерства игры участников на основе спортивного соперничества.

Соревнования будут проводиться среди школьных команд, составом из 5 человек. Сегодня уже зарегистрировались команды из Ялуторовска, Кургана, Тюмени.

Призеры чемпионата будут награждены памятными призами, грамотами и сувенирами.

Справки можно получить по телефонам 35-48-41 и 8-912-078-48-68.

#Новости#Тюмень#Игры#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25