Тюменцы вновь сыграют в Counter-strike

Заявки на участие будут приниматься до 8 марта включительно, до 9:00. В заявке необходимо указать ФИО, дату рождения, класс, адрес, паспортные данные (если имеется) или данные школьного проездного или ученического билета. Без заявки игрок допущен не будет, предупреждает управление по спорту и молодежной политике администрации города.