Тюменцев ждут две недели эстетических удовольствий

Выставка-продажа подразумевает под собой демонстрацию ART-объектов в области fashion индустрии, дизайна и искусства. Цель выставки: продвижение творческой деятельности представленных авторов с возможностью приобретения их работ, а также вывод на рынок новых продуктов творчества и совмещение в одной экспозиции различных трендовых направлений в искусстве с устоявшимися.