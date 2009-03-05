Тюменцев ждут две недели эстетических удовольствий

Впервые в Тюмени уникальное мероприятие «Fashion Place». Оно пройдет в стенах Галереи современного искусства по ул. Луначарского, 28. Это место станет сосредоточением всего модного и актуального с 7 по 28 марта.
Выставка-продажа подразумевает под собой демонстрацию ART-объектов в области fashion индустрии, дизайна и искусства. Цель выставки: продвижение творческой деятельности представленных авторов с возможностью приобретения их работ, а также вывод на рынок новых продуктов творчества и совмещение в одной экспозиции различных трендовых направлений в искусстве с устоявшимися.
Вы сможете увидеть и приобрести авторские вещи из коллекций ведущих дизайнеров одежды Тюмени, работы мастеров декоративно-прикладного творчества, авторские игрушки, эксклюзивные вышитые картины, исполненные в разных техниках, ручную роспись по ткани, по стеклу, аксессуары ручной работы, керамику, предметы интерьера и многое другое. Все эти вещи могут стать прекрасным подарком, выполненным в единственном экземпляре.
Приходите - получите эстетическое удовольствие. И обязательно станьте владельцем понравившегося ART- объекта, тем самым подчеркните свою индивидуальность и яркость!