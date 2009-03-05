Тюменской молодежи рассказали об избирательном праве

Управой Центрального округа был разработан план мероприятий, посвященных этому празднику, которые успешно реализованы на территории округа в течение февраля месяца.
Так, в МУ «Библиотека семейного чтения им. А.С. Пушкина» проведена конференция.
Для участия в конференции были приглашены представители муниципальных образовательных учреждений, заинтересованных в правовой и гражданской подготовке своих выпускников.
В рамках конференции прошли:
- информационно-правовой час «Выбор молодых»;
- презентация учебно-деловой игры «Выборы президента школы»;
- «круглый стол» по обмену опытом.
Сотрудники библиотеки оказали участникам конференции методическую помощь в организации и проведении авторской учебно-деловой игры «Выборы президента школы» (Заурбекова Д. М.). Цели игры: повышение правовой культуры молодежи, ознакомление будущих избирателей с основами избирательного права и процесса, формирование активной жизненной позиции, развитие социальной, творческой инициативы личности.
Участниками конференции стали представители тюменских школ.
В рамках реализации проекта «Общественно-политическая активность молодежи округа» на тюменской радиостанции «Радио 7» состоялась передача с участием представителей студенчества на тему «Современная молодёжь сама устраивает свою жизнь или плывёт по течению?».
В ходе передачи ведущий и участники обсудили вопросы формирования жизненной позиции, отношение к выборам молодых тюменцев, значимость работы отдела по спортивно-досуговой работе управы ЦАО для молодого поколения округа и города в целом.
Кроме того, в течение марта на территории ЦАО планируется проведение следующих мероприятий:
- тематическая программа «Час молодого избирателя» для молодежи в возрасте до 35 лет, работающей на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории Центрального округа;
- тематические часы и деловые игры на тему «Твой выбор!» для учащейся молодежи общеобразовательных учреждений округа в возрасте от 14 лет и старше;
- детская игровая программа «Выборы глазами детей!» для детей детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования округа в возрасте от 6 лет и старше;
- день выходного дня: «Школа молодого избирателя» для молодых семей.