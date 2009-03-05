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Тюменской молодежи рассказали об избирательном праве

5 марта 2009, 15:21
В феврале текущего года по всей стране прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому дню молодого избирателя.
Сюжет
Тюмень

Управой Центрального округа был разработан план мероприятий, посвященных этому празднику, которые успешно реализованы на территории округа в течение февраля месяца.

Так, в МУ «Библиотека семейного чтения им. А.С. Пушкина» проведена конференция.

Для участия в конференции были приглашены представители муниципальных образовательных учреждений, заинтересованных в правовой и гражданской подготовке своих выпускников.

В рамках конференции прошли:

- информационно-правовой час «Выбор молодых»;

- презентация учебно-деловой игры «Выборы президента школы»;

- «круглый стол» по обмену опытом.

Сотрудники библиотеки оказали участникам конференции методическую помощь в организации и проведении авторской учебно-деловой игры «Выборы президента школы» (Заурбекова Д. М.). Цели игры: повышение правовой культуры молодежи, ознакомление будущих избирателей с основами избирательного права и процесса, формирование активной жизненной позиции, развитие социальной, творческой инициативы личности.

Участниками конференции стали представители тюменских школ.

В рамках реализации проекта «Общественно-политическая активность молодежи округа» на тюменской радиостанции «Радио 7» состоялась передача с участием представителей студенчества на тему «Современная молодёжь сама устраивает свою жизнь или плывёт по течению?».

В ходе передачи ведущий и участники обсудили вопросы формирования жизненной позиции, отношение к выборам молодых тюменцев, значимость работы отдела по спортивно-досуговой работе управы ЦАО для молодого поколения округа и города в целом.

Кроме того, в течение марта на территории ЦАО планируется проведение следующих мероприятий:

- тематическая программа «Час молодого избирателя» для молодежи в возрасте до 35 лет, работающей на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории Центрального округа;

- тематические часы и деловые игры на тему «Твой выбор!» для учащейся молодежи общеобразовательных учреждений округа в возрасте от 14 лет и старше;

- детская игровая программа «Выборы глазами детей!» для детей детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования округа в возрасте от 6 лет и старше;

- день выходного дня: «Школа молодого избирателя» для молодых семей.

#Новости#Молодежь#Тюмень#Выборы#Таня#Политика
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