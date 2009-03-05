nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские клиенты Сбербанка больше не будут беспокоиться о безопасности своих детей

5 марта 2009, 12:20
В Тюмени открылся новый офис Западно-Сибирского банка Сбербанка России. Филиал расположен в Заречном микрорайоне по адресу ул. Газовиков, 43. Помещение кредитной организации поделено на две части. В первой обслуживаются физические лица.
Сюжет
Тюмень

Вторая зона работает для юридических лиц.

Физические лица в отделении банка обслуживаются без выходных и обеденного перерыва. Здесь клиенты могут воспользоваться полным спектром банковских услуг: получить и оплатить кредит, осуществить перевод денежных средств, открыть счёт, оплатить штрафы ГИБДД, коммунальные услуги, услуги Интернета, внести плату за обучение и т. д. Большинство операций можно совершить с помощью платёжного терминала (порядка сорока операций) при наличии пластиковой карты Сбербанка. Также для клиентов работают и операционные окна.

В новом офисе есть администратор зала, который помогает тюменцам пользоваться банкоматами и платёжными терминалами. Помимо этого сотрудник банка направляет клиента в нужные операционные окна. В дальнейшем обслуживание здесь будет осуществляться в порядке «электронной очереди» - устройство, распределяющее клиентов в операционные окна в зависимости от вида услуги.

В этом отделении работает также безопасная детская комната. Теперь клиенту не нужно переживать, что его ребёнок скучает пока папа и мама обслуживаются в банке. Кроме того, в новом филиале будет работать круглосуточная зона самообслуживания. С многофункциональным банкоматом и информационно-платёжными терминалами. Отметим, что в 2009 году Западно-Сибирский банк Сбербанк России планирует открыть в областной столице пять новых филиалов.

#Новости#Тюмень#Банки#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25