Тюменские клиенты Сбербанка больше не будут беспокоиться о безопасности своих детей

Вторая зона работает для юридических лиц.
Физические лица в отделении банка обслуживаются без выходных и обеденного перерыва. Здесь клиенты могут воспользоваться полным спектром банковских услуг: получить и оплатить кредит, осуществить перевод денежных средств, открыть счёт, оплатить штрафы ГИБДД, коммунальные услуги, услуги Интернета, внести плату за обучение и т. д. Большинство операций можно совершить с помощью платёжного терминала (порядка сорока операций) при наличии пластиковой карты Сбербанка. Также для клиентов работают и операционные окна.
В новом офисе есть администратор зала, который помогает тюменцам пользоваться банкоматами и платёжными терминалами. Помимо этого сотрудник банка направляет клиента в нужные операционные окна. В дальнейшем обслуживание здесь будет осуществляться в порядке «электронной очереди» - устройство, распределяющее клиентов в операционные окна в зависимости от вида услуги.
В этом отделении работает также безопасная детская комната. Теперь клиенту не нужно переживать, что его ребёнок скучает пока папа и мама обслуживаются в банке. Кроме того, в новом филиале будет работать круглосуточная зона самообслуживания. С многофункциональным банкоматом и информационно-платёжными терминалами. Отметим, что в 2009 году Западно-Сибирский банк Сбербанк России планирует открыть в областной столице пять новых филиалов.