Тюменские клиенты Сбербанка больше не будут беспокоиться о безопасности своих детей

В этом отделении работает также безопасная детская комната. Теперь клиенту не нужно переживать, что его ребёнок скучает пока папа и мама обслуживаются в банке. Кроме того, в новом филиале будет работать круглосуточная зона самообслуживания. С многофункциональным банкоматом и информационно-платёжными терминалами. Отметим, что в 2009 году Западно-Сибирский банк Сбербанк России планирует открыть в областной столице пять новых филиалов.