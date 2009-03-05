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Турнир по армейскому рукопашному бою памяти Храмцова пройдет в Тюмени

5 марта 2009, 15:12
Второй мемориальный турнир по армейскому рукопашному бою памяти Владислава Храмцова пройдет в спорткомплексе «Центральный» 7 и 8 марта.
Сюжет
Тюмень

Мероприятие проводится Тюменской региональной федерацией рукопашного боя при поддержке Национального благотворительного фонда. Команды из Тюмени, Пыть-Яха, Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургута, Тобольска и Екатеринбурга покажут удивительно яркое и запоминающееся зрелище для настоящих мужчин.

Вход на турнир свободный.

Старший лейтенант Владислав Храмцов, 1979 года рождения, выпускник ТВВИКУ, с раннего детства увлекался единоборствами, был неоднократным победителем городских и общероссийских соревнований. В 1999 году в Челябинске занял 1 место на чемпионате России и получил разряд мастера спорта. После окончания училища по собственному желанию для дальнейшего прохождения службы был отправлен в Чеченскую республику. 4 ноября 2003 года во время выполнения контртеррористической операции героически погиб. Владислав всегда являлся примером мужественности, стойкости и непреклонной решимости для друзей и подчиненных.

Как рассказал вице-президент Тюменской региональной федерации армейского боя и универсального боя и близкий друг Храмцова Михаил Пономарев, турнир будет интересен не только мужчинам, но и женщинам. Соревнования спортсменов, способных защитить свою любимую женщину – Родину, станут настоящим подарком к Международному женскому дню.

#Новости#Тюмень#Спорт#Армия#Ксения
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