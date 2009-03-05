Турнир по армейскому рукопашному бою памяти Храмцова пройдет в Тюмени

Старший лейтенант Владислав Храмцов, 1979 года рождения, выпускник ТВВИКУ, с раннего детства увлекался единоборствами, был неоднократным победителем городских и общероссийских соревнований. В 1999 году в Челябинске занял 1 место на чемпионате России и получил разряд мастера спорта. После окончания училища по собственному желанию для дальнейшего прохождения службы был отправлен в Чеченскую республику. 4 ноября 2003 года во время выполнения контртеррористической операции героически погиб. Владислав всегда являлся примером мужественности, стойкости и непреклонной решимости для друзей и подчиненных.