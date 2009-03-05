Самыми безопасными в России названы дороги Москвы и Тюмени

В группу с высоким индексом аварийности (более 50,00) вошли Тула, Омск и Челябинск. Уборка снега в Туле проходит только по центральным улицам города. В ходе проверок, проведенных прокуратурой Самарской области, выявлены многочисленные нарушения органами местного самоуправления законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверок прокуратурой внесено 38 представлений и возбуждено 35 дел об административных правонарушениях.