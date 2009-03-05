Самыми безопасными в России названы дороги Москвы и Тюмени

уменьшилось на 16%. Лидерами по безопасности дорог по-прежнему остаются Москва и Тюмень. За январь 2009 года в Москве из-за неудовлетворительного состояния дорог произошло 38 ДТП, погибло 4 человека и 40 ранено.
В группу городов-лидеров также вошли Оренбург, Пенза, Архангельск, Ижевск и Нижний Новгород. Суммарное количество ДТП в этих регионах составляет 139, почти столько же ДТП произошло в Екатеринбурге и Казани, которые являются аутсайдерами рейтинга.
В группу городов со средним индексом аварийности (25,00-50,00) вошли Саратов, Липецк, Уфа, Воронеж, Ярославль, Санкт-Петербург, Рязань, Самара, Барнаул и Новосибирск. В ходе проверок, проведенных прокуратурой Самарской области, выявлены многочисленные нарушения органами местного самоуправления законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверок прокуратурой внесено 38 представлений и возбуждено 35 дел об административных правонарушениях.
В группу с высоким индексом аварийности (более 50,00) вошли Тула, Омск и Челябинск. Уборка снега в Туле проходит только по центральным улицам города. В ходе проверок, проведенных прокуратурой Самарской области, выявлены многочисленные нарушения органами местного самоуправления законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверок прокуратурой внесено 38 представлений и возбуждено 35 дел об административных правонарушениях.
В группу с высоким индексом аварийности входят Пермь, Екатеринбург и Казань. Количество ДТП в этих регионах – 320. Аутсайдером рейтинга является Казань - индекс аварийности составляет 106,56. За январь в Казани произошло 111 ДТП, в которых погибло 14 человек и 150 получили ранения.