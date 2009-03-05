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Программы строительства дорог в России будут пересмотрены

5 марта 2009, 17:33
Необходимо еще раз пересмотреть программы дорожных работ с целью их оптимизации и выделения наиболее приоритетных.

Об этом заявил министр транспорта РФ Игорь Левитин, выступая на конференции Федерального дорожного агентства (Росавтодор). По его словам, в сложившихся экономических условиях необходимо настроить систему планирования работ, распределить бюджетные расходы максимально эффективно, а также перенести на наиболее поздние сроки затраты, которые не относятся к первоочередным.

Кроме того, И. Левитин отметил, что для решения основных задач автодорожной отрасли в сложившихся экономических условиях требуется разработать и реализовать дополнительные меры по оптимизации бюджетных расходов. Он подчеркнул, что эта работа уже начата в Минтрансе и Росавтодоре.

И. Левитин напомнил, что автомобильный транспорт в 2008 г. увеличил перевозки грузов по автодорогам на 4,7% – до 6,87 млрд. т. Перевозки пассажиров автобусным парком увеличились на 0,9% и составили 14,6 млрд. человек.

#Новости#Автовладельцы#Транспорт#Ксения#Общество
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