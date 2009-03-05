Программы строительства дорог в России будут пересмотрены

Кроме того, И. Левитин отметил, что для решения основных задач автодорожной отрасли в сложившихся экономических условиях требуется разработать и реализовать дополнительные меры по оптимизации бюджетных расходов. Он подчеркнул, что эта работа уже начата в Минтрансе и Росавтодоре.