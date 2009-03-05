При аварийном выбросе сероводорода на НПЗ в Перми погибли два человека

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Выброс произошел вечером 4 марта на НПЗ ОАО "Лукойл ПНОС" на установке гидроочистки топлива при проведении ремонтных работ по пропарке двух емкостей во время открытия топливной задвижки. Два оператора установки от отравления скончались на месте, один был госпитализирован. По словам собеседника агентства, угрозы для окружающей среды нет.
В пресс-службе главного управления МЧС по Пермскому краю агентству сообщили, что на момент прибытия спасательной службы площадь разлива составляла восемь квадратных метров, а зона загазованности - около 100 квадратных метров. Утечка была прекращена. По данным МЧС, материального ущерба предприятию нанесено не было, угрозы жизни работникам и населению нет.
Комментариев со стороны "Лукойл ПНОС" не поступало. Прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела. Причину происшествия устанавливает специальная комиссия.