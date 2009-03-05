При аварийном выбросе сероводорода на НПЗ в Перми погибли два человека

Выброс произошел вечером 4 марта на НПЗ ОАО "Лукойл ПНОС" на установке гидроочистки топлива при проведении ремонтных работ по пропарке двух емкостей во время открытия топливной задвижки. Два оператора установки от отравления скончались на месте, один был госпитализирован. По словам собеседника агентства, угрозы для окружающей среды нет.