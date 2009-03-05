Прекрасные тюменки на ледовом треке

В этот замечательный весенний праздник, когда город будет наполнен улыбками, подарками и цветами, автоледи получат замечательную возможность испытать себя и доказать мужчинам, что женщина за рулем – это красиво, профессионально и, главное, безопасно.
В программе:
10.00 – регистрация участников, административная и техническая проверка;
10.10 – начало ознакомительных заездов;
11.00 – окончание регистрации участников;
11.30 – открытие мероприятия, торжественное построение;
11.30 – начало официальных заездов;
13.00 – окончание заездов;
13.30 – публикация итоговых результатов, награждение победителей.
Соревнования проходят по системе «Слалом-дуэль». Трасса для соревнований подразумевает под собой трек (две прямые, соединенные двумя полуокружностями) с общей линией старта и финиша. Два участника заезжают с общей линии старта по разным прямым. Соревнования проводятся по олимпийской системе.
К участию в соревнованиях допускаются только стандартные автомобили (без каркасов) классов «Передний привод», «Задний привод» и «Полный привод».
Длина трассы – 1200 метров. Заявки на участие подаются непосредственно на месте соревнований 8 марта с 10.00 до 11.00. Экипаж, ставший победителем в каждом классе, будет отмечен кубком, дипломом и медалью, призеры будут награждены дипломами и медалями, сообщает Nashgorod.ru Управа Центрального административного округа города Тюмени.
Справки по телефону 53-13-99.