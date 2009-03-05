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Прекрасные тюменки на ледовом треке

5 марта 2009, 15:39
8 марта радиостанция «Авторадио в Тюмени», Тюменская коллегия судей автомобильного и мотоциклетного спорта, Тюменский центр высшего водительского мастерства и управа Центрального административного округа города Тюмени на территории автодрома «Культ» на озере Алебашево проводят женские соревнования на ледовом треке «Автоледи» по системе «Слалом-дуэль», посвященные Международному женскому дню.
Сюжет
Тюмень

В этот замечательный весенний праздник, когда город будет наполнен улыбками, подарками и цветами, автоледи получат замечательную возможность испытать себя и доказать мужчинам, что женщина за рулем – это красиво, профессионально и, главное, безопасно.

В программе:

10.00 – регистрация участников, административная и техническая проверка;

10.10 – начало ознакомительных заездов;

11.00 – окончание регистрации участников;

11.30 – открытие мероприятия, торжественное построение;

11.30 – начало официальных заездов;

13.00 – окончание заездов;

13.30 – публикация итоговых результатов, награждение победителей.

Соревнования проходят по системе «Слалом-дуэль». Трасса для соревнований подразумевает под собой трек (две прямые, соединенные двумя полуокружностями) с общей линией старта и финиша. Два участника заезжают с общей линии старта по разным прямым. Соревнования проводятся по олимпийской системе.

К участию в соревнованиях допускаются только стандартные автомобили (без каркасов) классов «Передний привод», «Задний привод» и «Полный привод».

Длина трассы – 1200 метров. Заявки на участие подаются непосредственно на месте соревнований 8 марта с 10.00 до 11.00. Экипаж, ставший победителем в каждом классе, будет отмечен кубком, дипломом и медалью, призеры будут награждены дипломами и медалями, сообщает Nashgorod.ru Управа Центрального административного округа города Тюмени.

Справки по телефону 53-13-99.

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