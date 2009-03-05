Половина россиян опасается войны

На сайте центра информации об опросе пока нет.
41 процент граждан РФ считает, что в настоящее время Россия может не бояться войны. 9 процентов затруднились ответить на этот вопрос. Кстати, в 2006 году число россиян, которые считали угрозу нападения иностранных государств реальной, было на 10 процентов меньше.
При этом 73 процента опрошенных социологами граждан РФ уверены, что российская армия способна защитить страну от внешней угрозы. 17 процентов россиян в силы отечественной армии не верят, а 10 процентов не имеют четкого мнения по данному вопросу.