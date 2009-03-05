Половина россиян опасается войны

41 процент граждан РФ считает, что в настоящее время Россия может не бояться войны. 9 процентов затруднились ответить на этот вопрос. Кстати, в 2006 году число россиян, которые считали угрозу нападения иностранных государств реальной, было на 10 процентов меньше.