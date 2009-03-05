Петербург отмечает день памяти Анны Ахматовой

Там Анна Андреевна любила отдыхать на даче Литфонда и завещала себя похоронить. Деятели культуры, сотрудники музеев, литераторы возложили цветы к могиле великой представительницы Серебряного века русской литературы, которая, по словам петербургского писателя Якова Гордина, «смогла противостоять молоху тоталитаризма и остаться великим мастером слова, соединившим девятнадцатый век с двадцатым».
Анна Ахматова скончалась 5 марта 1966 года. В такой же пятый день весны на 13 лет раньше умер ее главный гонитель Сталин. «Бывают странные сближенья» - эту пушкинскую формулу она подтвердила даже своим уходом из жизни.
Вечером в петербургской квартире Ахматовой состоится необычный спектакль. Народная артистка России Светлана Крючкова (исполнительница роли поэтессы на склоне ее лет в фильме «Луна в зените») прочитает ахматовские строки, проходя по комнатам, - с тем, чтобы «оживить» стихами пространство, в котором жила их автор, сообщает ИТАР-ТАСС.
Напомним: в июне этого года исполнится 120 лет со дня рождения Анны Ахматовой.