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Петербург отмечает день памяти Анны Ахматовой

5 марта 2009, 17:17
День памяти Анны Ахматовой отмечают в четверг в Санкт- Петербурге. В 43-ю годовщину со дня кончины поэтессы почитатели ее таланта совершили автобусное паломничество от Фонтанного дома, где находится ее музей-квартира, в пригородный поселок Комарово.

Там Анна Андреевна любила отдыхать на даче Литфонда и завещала себя похоронить. Деятели культуры, сотрудники музеев, литераторы возложили цветы к могиле великой представительницы Серебряного века русской литературы, которая, по словам петербургского писателя Якова Гордина, «смогла противостоять молоху тоталитаризма и остаться великим мастером слова, соединившим девятнадцатый век с двадцатым».

Анна Ахматова скончалась 5 марта 1966 года. В такой же пятый день весны на 13 лет раньше умер ее главный гонитель Сталин. «Бывают странные сближенья» - эту пушкинскую формулу она подтвердила даже своим уходом из жизни.

Вечером в петербургской квартире Ахматовой состоится необычный спектакль. Народная артистка России Светлана Крючкова (исполнительница роли поэтессы на склоне ее лет в фильме «Луна в зените») прочитает ахматовские строки, проходя по комнатам, - с тем, чтобы «оживить» стихами пространство, в котором жила их автор, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним: в июне этого года исполнится 120 лет со дня рождения Анны Ахматовой.

#Новости#Санкт-Петербург#Литература#Таня#Культура
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