Новая «мебель» в тюменском интерьере

Правда, самой фабрики давно нет, но название остановки никто пока не поменял. Здесь по-прежнему останавливается городской транспорт, а, значит, люди в ожидании автобуса или маршрутки читают объявления и афиши.
– Тумбы – это так называемая городская мебель, – объяснили в организации «Деловая Тюмень», получившей заказ на изготовление малых форм. – Они являются дополнением к тем щитам, которые вы видите на остановочных комплексах. Дизайн и места размещения согласованы с администрацией города. Даже цветные крыши тумб соответствуют «цвету» района, где они установлены.
В обязанности организации-подрядчика входит не только расстановка «мебели» на гостевых улицах города, но и ее содержание: своевременное освобождение от старых объявлений и афиш, поддержание тумб в эстетическом виде.
Всего в течение года в Тюмени должно появиться около 30 новых тумб.