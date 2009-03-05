Новая «мебель» в тюменском интерьере

– Тумбы – это так называемая городская мебель, – объяснили в организации «Деловая Тюмень», получившей заказ на изготовление малых форм. – Они являются дополнением к тем щитам, которые вы видите на остановочных комплексах. Дизайн и места размещения согласованы с администрацией города. Даже цветные крыши тумб соответствуют «цвету» района, где они установлены.