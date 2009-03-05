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Новая «мебель» в тюменском интерьере

5 марта 2009, 11:17
Три новых рекламных тумбы появились в понедельник в Тюмени. Одна из них – на месте остановки «Фабрика модельной обуви».

Правда, самой фабрики давно нет, но название остановки никто пока не поменял. Здесь по-прежнему останавливается городской транспорт, а, значит, люди в ожидании автобуса или маршрутки читают объявления и афиши.

– Тумбы – это так называемая городская мебель, – объяснили в организации «Деловая Тюмень», получившей заказ на изготовление малых форм. – Они являются дополнением к тем щитам, которые вы видите на остановочных комплексах. Дизайн и места размещения согласованы с администрацией города. Даже цветные крыши тумб соответствуют «цвету» района, где они установлены.

В обязанности организации-подрядчика входит не только расстановка «мебели» на гостевых улицах города, но и ее содержание: своевременное освобождение от старых объявлений и афиш, поддержание тумб в эстетическом виде.

Всего в течение года в Тюмени должно появиться около 30 новых тумб.

#Новости#Благоустройство#Реклама#Тюмень#Ксения#Общество
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