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Конституционный суд отклонил жалобы на ЕГЭ

5 марта 2009, 13:32
Конституционный суд отказался рассматривать по существу жалобы родителей школьников и самих учеников на введение ЕГЭ. Об этом 5 марта пишет газета "Коммерсант".

По информации издания, суд не стал рассматривать два дела, одно из которых касалось шести жалоб родителей школьников, а второе - жалобы совершеннолетней школьницы Натальи Процевской. Все истцы заявляли о неконституционности ряда законов, согласно которым в России был введен ЕГЭ. Как сообщает "Коммерсант", суд объявил, что родители школьников не предоставили справок о том, что могут представлять интересы своих детей. Также никто из истцов не предоставил доказательств того, что указанные в жалобах законы были использованы судебными либо апелляционными инстанциями для ущемления их прав.

Ранее сообщалось, что авторы жалоб, в частности, сочли неконституционным проведение ЕГЭ в некоторых школах в виде эксперимента в 2008 году (обязательным ЕГЭ станет с 2009 года). Конституция запрещает опыты над людьми, если те не выразили добровольного согласия на участие в эксперименте.

В ближайшее время, по информации "Коммерсанта", с жалобой на ЕГЭ в Конституционный суд обратится партия "Справедливая Россия".

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