Конституционный суд отклонил жалобы на ЕГЭ

По информации издания, суд не стал рассматривать два дела, одно из которых касалось шести жалоб родителей школьников, а второе - жалобы совершеннолетней школьницы Натальи Процевской. Все истцы заявляли о неконституционности ряда законов, согласно которым в России был введен ЕГЭ. Как сообщает "Коммерсант", суд объявил, что родители школьников не предоставили справок о том, что могут представлять интересы своих детей. Также никто из истцов не предоставил доказательств того, что указанные в жалобах законы были использованы судебными либо апелляционными инстанциями для ущемления их прав.