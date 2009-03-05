Хоровая капелла готовит тюменкам подарок

– В нашем городе более 500 человек занимаются хоровым пением с детьми, – рассказала на вчерашней пресс-конференции руководитель хоровой капеллы Анжелика Таланцева. –Детям очень интересно поработать на сцене со взрослыми, и мы решили предоставить им такую возможность. Вместе с тем сделать приятное их родителям и друзьям – они с удовольствием посещают детские концерты, но хотели бы посмотреть и выступление профессиональных артистов. Для ребят это хорошая школа, и зрителю, уверена, будет интересно.