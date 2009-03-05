Хоровая капелла готовит тюменкам подарок

В следующем филармоническом сезоне поклонников хорового пения ожидает сюрприз. Хоровая капелла филармонии сейчас составляет новые концертные программы, в которых наравне со взрослыми артистами будут участвовать детские коллективы города.
– В нашем городе более 500 человек занимаются хоровым пением с детьми, – рассказала на вчерашней пресс-конференции руководитель хоровой капеллы Анжелика Таланцева. –Детям очень интересно поработать на сцене со взрослыми, и мы решили предоставить им такую возможность. Вместе с тем сделать приятное их родителям и друзьям – они с удовольствием посещают детские концерты, но хотели бы посмотреть и выступление профессиональных артистов. Для ребят это хорошая школа, и зрителю, уверена, будет интересно.
Концертный абонемент нынешнего сезона хоровая капелла филармонии завершит 21 марта программой «Вечная любовь. Посвящается женщине».
– Программа состоит из двух отделений, – «приоткрыла кулисы» руководитель капеллы Анжелика Таланцева. – В первом прозвучит музыка народов мира. Это будут произведения Россини, итальянские песни, еврейские мелодии. А второе будет полностью состоять из русских народных песен. Вся программа посвящена весне, любви, женщинам. Хочется подарить тюменцам приятный вечер, поделиться теплом и нежностью, которыми богаты народные песни.