Европейский оркестр Гленна Миллера играл свинг для тюменцев

В таком составе коллектив дал 2 марта концерт в филармонии.
Гленн Миллер – тромбонист, композитор и гениальный аранжировщик – считается одним из самых популярных джазовых музыкантов Америки 40-х годов. Уилл Салден даже внешне похож на своего кумира, но гораздо сильнее их связывает страстная любовь к свингу 40-х.
Миллера называют одним из отцов-основателей этого джазового направления. А современный оркестр по праву считается продолжателем традиций легендарного музыканта. В процессе исполнения мелодии на сцене рождается мини-спектакль: то каждый музыкант приветствует зрителя соло на своем инструменте, то они все вместе двигаются по сцене, или, сидя на стульях «играют» инструментами, общаются жестами, мимикой. Никто не дирижирует этим необычным оркестром, если не считать за дирижера рояль Уилла Салдена. Он задает ритм и настроение. Сам же руководитель лишь изредка выдает свою роль взмахами руки, хлопаньем в ладоши или щелканьем пальцами.
В нынешнем составе оркестра – талантливые музыканты, которых Уилл Салден собирал на протяжении нескольких лет по всей Европе. Многие из них – универсалы, играют на нескольких инструментах и даже поют. Как и в оригинальном оркестре Гленна Миллера, в этом есть вокальная поддержка. В Тюмени с оркестром выступала американская певица Каролин Деррой.
Нужно ли говорить, что зал филармонии был полон. Публика восторженно встречала даже малоизвестные мелодии, а уж знаменитые произведения самого Миллера вызывали взрывы эмоций и оваций. Даже когда на бис прозвучала легендарная «Серенада Солнечной долины», являющаяся кульминацией каждого выступления оркестра, тюменцы не отпускали музыкантов. Пришлось подарить публике еще одну композицию. Такое исключение из правил Уилл Салден, по его признанию, сделал потому, что давно мечтал о гастрольном туре по России, он не ожидал, что сибирская столица встретит его таким теплом – и на улице, и в концертном зале.