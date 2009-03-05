Европейский оркестр Гленна Миллера играл свинг для тюменцев

Нужно ли говорить, что зал филармонии был полон. Публика восторженно встречала даже малоизвестные мелодии, а уж знаменитые произведения самого Миллера вызывали взрывы эмоций и оваций. Даже когда на бис прозвучала легендарная «Серенада Солнечной долины», являющаяся кульминацией каждого выступления оркестра, тюменцы не отпускали музыкантов. Пришлось подарить публике еще одну композицию. Такое исключение из правил Уилл Салден, по его признанию, сделал потому, что давно мечтал о гастрольном туре по России, он не ожидал, что сибирская столица встретит его таким теплом – и на улице, и в концертном зале.