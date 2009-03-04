В Тюмени закрылась газета «Тюменские ведомости»

Журналист Сергей Ханин показывает кабинет, с которого ещё не успели убрать табличку «Тюменские ведомости». Сама же - весёлая, жёлтая, бесшабашная и хулиганская - она приказала своим читателям долго жить. А началась она в 1990 году, родилась вместе с российской демократией.
«Постановление Бюро обкома КПСС от 8 декабря 1989 года. Вот его и можно считать днем рождения газеты. Тогда нам разрешено было издавать приложение к газете «Тюменская правда», - вспоминает первый редактор газеты «Тюменские ведомости» Виктор Логинов.
В начале бурных 90-ых «Тюменские ведомости» - самая популярная газета региона. Её тираж переваливал за сто тысяч экземпляров, её везли в соседние области. Востребованность была такой, что редакция объявила всероссийскую подписку. Рекламодатели выстраивались в очередь, а читатели становились фанатами.
«Тюменские ведомости»- это была целая эпоха. - говорит журналист Сергей Ханин. - Когда я пришёл в газету, там собрался замечательный коллектив. С народом так тесно приходилось работать! За месяц буквально мешки писем приходили. Тогда было такой время… кипело всё! Крылья за спиной чувствовались».
Валенки в «Башмак-шоу», футбольные мячи в «Башка-шоу» и поросята в знаменитом «Порося-шоу». Журналисты «ведомостей» первыми придумали, как привлекать к себе внимание. Как сделать так, чтобы имя газеты было у всех на устах. Это были, по сути, первые PR-акции.
«Мы тогда и не знали что это такое - пиар. На телевидении их не было. Но нам просто хотелось неординарных вещей. Не просто писать - токарь наточил 15 болванок и перевыполнил план, а чего-то необычного, призы какие-то хотелось людям раздавать, смешить народ», - рассказывает Виктор Логинов.
Смешить народ удавалось девятнадцать лет. За это время в редакции несколько раз сменился коллектив. Постепенно ушла и необходимость в такой газете.
«Дурной пример заразителен, а хороший - ещё заразительней, - говорит основатель газеты Виктор Строгальщиков. - Успех «ведомостей» начала 90-х породил огромный список подражателей. Получилось так, что газета из единственной и уникальной стала одной из многих. Это и определило её дальнейшую судьбу».
Судьба проста - у газеты не было денег, и она закрылась. Первая в области не выдержала финансовых неурядиц. Но журналисты не переживают. «Каждой газете - своё время, - говорят они. - Время «ведомостей» ушло».