В Тюмени закрылась газета «Тюменские ведомости»

Валенки в «Башмак-шоу», футбольные мячи в «Башка-шоу» и поросята в знаменитом «Порося-шоу». Журналисты «ведомостей» первыми придумали, как привлекать к себе внимание. Как сделать так, чтобы имя газеты было у всех на устах. Это были, по сути, первые PR-акции.