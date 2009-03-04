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В Тюмени пройдет выставка старинных самоваров

4 марта 2009, 16:22
6 марта в 12.00 в музее «Городская Дума» состоится открытие выставки старинных самоваров «Золотой Иван Иваныч», на которой будет представлено более 300 экспонатов.
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Тюмень

6 марта в 12.00 В музее «городская Дума» открывается выставка одного кухонного предмета. Какого?

Загадка от В.И. Даля

«Водогрейный, для чаю, сосуд, большей частью медный, с трубою и жаровнею внутри»

Загадка от немцев

«Русская чайная машина»

Загадка от русских

«Крутобокий посудный царь»

Загадка от Музейного комплекса

«Его придумали кочевники, а русские его популяризировали, посуда, которая помогла победить французов в 1812 году»

Подсказка: бывают полевые, медные повседневные, золотые праздничные, карманные В форме банки, тюльпана, шара, рюмки.

Отгадка: САМОВАР

6 марта в 12.00 в музее «Городская Дума» состоится открытие выставки старинных самоваров «Золотой Иван Иваныч», на которой будет представлено более 300 экспонатов.

Сейчас мода на самовары возвращается. Ведь именно за поющим самоваром, в радушной беседе и домашнем уюте, вы узнаете больше о загадочной русской душе, чем за рюмкой водки.

#Новости#Тюмень#Выставки#Таня#Культура
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