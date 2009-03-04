В Тюмени пройдет выставка старинных самоваров

6 марта в 12.00 В музее «городская Дума» открывается выставка одного кухонного предмета. Какого?
Загадка от В.И. Даля
«Водогрейный, для чаю, сосуд, большей частью медный, с трубою и жаровнею внутри»
Загадка от немцев
«Русская чайная машина»
Загадка от русских
«Крутобокий посудный царь»
Загадка от Музейного комплекса
«Его придумали кочевники, а русские его популяризировали, посуда, которая помогла победить французов в 1812 году»
Подсказка: бывают полевые, медные повседневные, золотые праздничные, карманные В форме банки, тюльпана, шара, рюмки.
Отгадка: САМОВАР
6 марта в 12.00 в музее «Городская Дума» состоится открытие выставки старинных самоваров «Золотой Иван Иваныч», на которой будет представлено более 300 экспонатов.
Сейчас мода на самовары возвращается. Ведь именно за поющим самоваром, в радушной беседе и домашнем уюте, вы узнаете больше о загадочной русской душе, чем за рюмкой водки.