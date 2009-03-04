В Тюмени началась «охота» на замороженную рыбу

Главный товар уличных торговцев – замороженная рыба. Следует отметить, что покупателей не смущает, что торговля ведется с импровизированных прилавков в виде ящиков, располагающихся прямо на тротуарах, обочинах дорог и пешеходных зонах. У продавцов отсутствуют сопроводительные документы на товар, медицинские книжки, при этом они не платят ни за аренду земли, ни налоги, не убирают за собой мусор.