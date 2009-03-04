В Тюмени началась «охота» на замороженную рыбу

В Восточном административном округе продолжается работа по ликвидации незаконной уличной торговли. В феврале специалисты отдела по потребительскому рынку составили на правонарушителей 12 протоколов, предусматривающих штраф в размере 5 500 рублей.
Главный товар уличных торговцев – замороженная рыба. Следует отметить, что покупателей не смущает, что торговля ведется с импровизированных прилавков в виде ящиков, располагающихся прямо на тротуарах, обочинах дорог и пешеходных зонах. У продавцов отсутствуют сопроводительные документы на товар, медицинские книжки, при этом они не платят ни за аренду земли, ни налоги, не убирают за собой мусор.
Специалисты управы Восточного административного округа просят граждан не приобретать товары сомнительного качества у уличных торговцев, тем самым не подвергать себя и своих близких опасности.