В Тюмени экс-сотрудник колонии осужден за попытку сбыта наркотиков

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности федерального бюджетного учреждения «Исправительная колония №2» 28-летнего Виктора Мауэра, обвиняемого по ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере).
30 октября 2008 года один из осужденных, содержащихся в исправительной колонии №2, попросил Мауэра принести наркотики. Инспектор согласился выполнить просьбу заключенного за денежное вознаграждение. Об этом стало известно сотрудникам оперативного отдела колонии. 1 ноября при прохождении контрольно-пропускного пункта инспектор был задержан. При досмотре у него в носке обнаружили и изъяли 41 грамм гашиша и 6,5 грамма героина, что является особо крупным размером.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского округа г. Тюмени доказательств признал Виктора Мауэра виновным по ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ и приговорил его к 7 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Мауэр уволен из органов уголовно-исполнительной системы, сообщает прокуратура области.