В Тюмени экс-сотрудник колонии осужден за попытку сбыта наркотиков

30 октября 2008 года один из осужденных, содержащихся в исправительной колонии №2, попросил Мауэра принести наркотики. Инспектор согласился выполнить просьбу заключенного за денежное вознаграждение. Об этом стало известно сотрудникам оперативного отдела колонии. 1 ноября при прохождении контрольно-пропускного пункта инспектор был задержан. При досмотре у него в носке обнаружили и изъяли 41 грамм гашиша и 6,5 грамма героина, что является особо крупным размером.