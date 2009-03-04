Тюменские поликлиники стали доступнее

«Неотложки» при поликлиниках – это тоже новшество, введенное в минувшем году. Для организации оказания экстренной помощи горожанам в поликлиниках с 8 до 20 часов были организованы кабинеты неотложной медицинской помощи; на базе ТюмГМА проведено обучение 30 участковых терапевтов и 30 участковых педиатров по оказанию неотложной медицинской помощи. Кабинеты неотложной помощи оснастили как бригады экстренной медицинской помощи и приобрели 12 машин, а для приема неотложных вызовов от пациентов и ММЛПУ «Станция скорой медицинской помощи», а также для связи с выездной бригадой в ЛПУ установили дополнительные городские телефоны. Теперь в поликлиниках ведется ежемесячный мониторинг оказания неотложной медицинской помощи.