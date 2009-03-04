Тюменские поликлиники стали доступнее

Сегодня на отраслевом совещании управления по здравоохранению его начальник Сергей Ярцев представил коллегам анализ медико-экономических показателей деятельности муниципального здравоохранения города Тюмени за 2008 год.
В минувшем году в Тюмени обновились 20 лечебно-профилактических учреждений города. На эти цели из городского бюджета было выделено 432 669,5 тыс. руб.
Для улучшения качества обслуживания пациентов, увеличения доступности медпомощи в лечебно-профилактических учреждениях устанавливаются многоканальные телефоны. В 2008 году они появились в девяти медучреждениях – поликлиниках №№ 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 17 и в ДКБ № 4. В поликлиниках №№ 1, 5, 14, 13 и регистратуре ДКБ № 1 новшество приживется в 2009 году.
Для улучшения информированности населения о видах медицинской помощи на официальном сайте управления по здравоохранению еженедельно обновляется расписание приема врачей и проведения исследований.
«Неотложки» при поликлиниках – это тоже новшество, введенное в минувшем году. Для организации оказания экстренной помощи горожанам в поликлиниках с 8 до 20 часов были организованы кабинеты неотложной медицинской помощи; на базе ТюмГМА проведено обучение 30 участковых терапевтов и 30 участковых педиатров по оказанию неотложной медицинской помощи. Кабинеты неотложной помощи оснастили как бригады экстренной медицинской помощи и приобрели 12 машин, а для приема неотложных вызовов от пациентов и ММЛПУ «Станция скорой медицинской помощи», а также для связи с выездной бригадой в ЛПУ установили дополнительные городские телефоны. Теперь в поликлиниках ведется ежемесячный мониторинг оказания неотложной медицинской помощи.
В медицинских учреждениях города в настоящее время действует информационная система учета льготного лекарственного обеспечения. В поликлинике № 3 благодаря организации кабинета централизованной выписки льготных рецептов, а их ежемесячно приходится заполнять 1 024 штуки, участковый терапевт может дополнительно принять пять пациентов в смену.
В планах на 2009 год – установка в «пятой» и «шестой» поликлиниках программы «электронная регистратура» (она уже действует в ОКБ № 2 и поликлинике № 8), а также программ «кадры» и информационные киоски, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.
В 2008 году в каждой поликлинике пересмотрели систему оплаты труда, в том числе в части стимулирующих выплат. В этом году зарплата медработников увеличена на 24 %, таким образом, ежемесячный доход врача составляет более двадцати тысяч рублей, медсестры - одиннадцать тысяч рублей. Совершенствование отраслевой системы оплаты труда, как и разработка и введение новых экономических механизмов, обеспечивающих повышение эффективности деятельности поликлиник и больниц, повышение эффективности контроля за рациональным использованием средств – в списке задач на 2009 год.