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Тюменские художники покажут, легко ли быть молодым

4 марта 2009, 14:44
5 марта в 16.00 в Музее изобразительных искусств открывается выставка «Легко ли быть молодым».
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Тюмень

Экспозиция представляет оригинальный «срез» молодежной изобразительной культуры – ее становление и современное развитие.

Молодые художники-«семидесятники» не воспринимали «суровый стиль» предыдущего поколения. Они не смирялись с тем, что личность растворилась в коллективе. «Молодежное искусство» 70-х годов утверждало ее неоднозначность, сложность.

В то время творческая жизнь провинции была не менее активна, чем в столицах. Многие лидеры «молодежного искусства» Тюмени стали экспонентами выставки «Молодость России» в московском Манеже.

Последующее поколение 80-х вышло на творческую арену без стрессов и сложностей, которые были у «семидесятников». Самовыражение, активная индивидуализация, острота поиска формы, ритма, пластики – главное отличие их произведений.

Открытие выставки ознаменует «живая» афиша, созданная художниками граффити на глазах у прохожих. Позже, в апреле, она станет частью креативного зала студентов художественных факультетов.

В рамках открытия выставки будет проведен дискуссионный клуб. Будет также представлен знаменитый фильм прибалтийского режиссера Полдниекса «Легко ли быть молодым».

В програме выставки - просмотр фильмов, встречи с художниками, рок-концерты. Впоследствии это станет субботней традицией выставки.

#Новости#Тюмень#Выставки#Таня#Культура
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