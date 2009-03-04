Тюменки рассказали о самых запоминающихся подарках

Можно подарить недорогой сувенир, но слова сказать такие, чтобы тронули сердце и душу человека. Лариса, финансист, 52 года: Когда была студенткой, дружила с юношей. Он был младше меня на три года. На восьмое марта он преподнёс мне брелок с одним ключом и произнёс следующие слова: «Закрой меня в своём сердце, а ключи выброси». Я тогда не предала этой фразе особого значения, потому что была слишком молода и глупа. Ведь я же хотела получить на восьмое марта хотя бы букет цветов, а не дешёвый брелок с неизвестным ключом. Годы прошли. Я вышла замуж за другого человека. Через несколько месяцев после свадьбы встретила своего бывшего в парке. Он подошёл, начал спрашивать, как я, да что, а потом застенчиво произнёс: «Лариса, а ты хранишь мой ключ»? Я сначала растерялась, а потом ответила, что храню, хотя не помнила где он и есть ли вообще у меня. Могу даже предположить, что выбросила его ещё тогда. Говорю же, дурра была.