Тюменки рассказали о самых запоминающихся подарках

Все женщины с нетерпением ждут 8 марта. Ведь в этот день их любимые мужчины говорят нежные слова и дарят приятные подарки. Кому-то молодые люди, мужья и сыновья неизменно преподносят цветы. Кто-то в международный женский день радуется новым драгоценным украшениям. А есть и такие представительницы слабого пола, для которых 8 марта – это каждый раз загадка, потому что их обожатели подходят к подарку с креативным подходом. Какие необычные подарки и сувениры, получали в этот весенний день тюменские девушки и женщины, выяснил корреспондент Nashgorod.ru.
Светлана, специалист управления международной деятельности, 21 год: Мне папа подарил на 8 марта iPod. Я, конечно, догадывалась, что папочка мне готовит на праздник, но не подавала вида. А когда он мне вручил подарок, очень обрадовалась и сделала вид, что iPod стал для меня полной неожиданностью.
Подарки бывают не только материальными, но и духовными. Это доказала Елена, преподаватель, 37 лет: Когда я училась в школе, мальчики нашей компании вывезли нас на турбазу и всячески там окружали заботой. Пели колыбельные на ночь хором сразу под несколько гитар.
Ещё обо одном не менее романтическом подарке рассказала Екатерина, проводник, 44 года: На дворе было восьмое марта. Я стояла в переднем тамбуре и о чём-то думала. Вдруг из соседнего вагона вошёл мужчина средних лет. Очень неожиданно для меня он начал поздравлять с международным женским днём. Говорил приятные слова, я уже плохо помню какие, это было лет десять назад. Не успел незнакомец закончить свою пламенную речь, как из вязаного мешочка, который он держал в руках, донёслось мяуканье. Мужчина улыбнулся, вытащил из мешочка маленького персидского котёнка белого цвета и протянул его мне. Я спросила, почему именно мне он сделал подарок, ведь у них в вагоне есть свой проводник. Незнакомец ответил, что видел меня на станции, и я ему очень понравилась. Несмотря на всю мою любовь к домашним животным, я отдала Кирюшу, я так назвала кота, маме, так как редко бываю дома. Но до сих пор с улыбкой вспоминаю об этом замечательном дне.
Самые дорогие подарки – это подарки, сделанные своими руками. Ольга, оператор пейджинговой компании, 22 года: Однажды на восьмое марта мой будущий муж принёс мне сабвуфер. Свой необычный подарок он собрал сам. Ведь был тогда ещё студентом и деньги редко посещали его карман. Поэтому и подошёл к подарку, так сказать, творчески. С этих пор я всегда слушаю музыку только на полную катушку.
Можно подарить недорогой сувенир, но слова сказать такие, чтобы тронули сердце и душу человека. Лариса, финансист, 52 года: Когда была студенткой, дружила с юношей. Он был младше меня на три года. На восьмое марта он преподнёс мне брелок с одним ключом и произнёс следующие слова: «Закрой меня в своём сердце, а ключи выброси». Я тогда не предала этой фразе особого значения, потому что была слишком молода и глупа. Ведь я же хотела получить на восьмое марта хотя бы букет цветов, а не дешёвый брелок с неизвестным ключом. Годы прошли. Я вышла замуж за другого человека. Через несколько месяцев после свадьбы встретила своего бывшего в парке. Он подошёл, начал спрашивать, как я, да что, а потом застенчиво произнёс: «Лариса, а ты хранишь мой ключ»? Я сначала растерялась, а потом ответила, что храню, хотя не помнила где он и есть ли вообще у меня. Могу даже предположить, что выбросила его ещё тогда. Говорю же, дурра была.
Мы не верим в сказку, а она всё же есть. Сегодняшние респонденты убедили нас в этом. Мужчины, делайте своим любимым женщинам необычные подарки! Даже если судьба разлучит вас, то они всегда будут вспоминать вас с улыбкой на лице.