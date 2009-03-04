ЦИК посчитал все голоса на парламентских выборах в регионах

В парламент Карачаево-Черкесии попали только "Единая Россия" (69,61 процента голосов) и КПРФ (10,5 процента голосов). В Татарстане в региональный парламент прошли также только эти две думские партии. "Единая Россия" набрала в этом регионе 79,31 процента голосов, КПРФ - 11,15 процента.