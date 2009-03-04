ЦИК посчитал все голоса на парламентских выборах в регионах

По его словам, все четыре парламентские партии получат места в законодательных собраниях Брянской области, Архангельской области, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области, Владимирской области, в республике Хакассия и в Ненецком автономном округе.
В парламент Карачаево-Черкесии попали только "Единая Россия" (69,61 процента голосов) и КПРФ (10,5 процента голосов). В Татарстане в региональный парламент прошли также только эти две думские партии. "Единая Россия" набрала в этом регионе 79,31 процента голосов, КПРФ - 11,15 процента.
Из непарламентских партий в заксобрания прошли только "Патриоты России". В Карачаево-Черкесии за эту партию проголосовали 11,36 процента избирателей, в Хакасии - более 7 процентов избирателей.
"Интерфакс" не приводит данных по другим регионам.
Между тем Чуркин подчеркнул, что это предварительные итоги. По его словам, окончательные результаты по выборам будут оглашены в субъектах федерации.