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ЦИК посчитал все голоса на парламентских выборах в регионах

4 марта 2009, 17:17
ЦИК РФ обработал 100 процентов голосов, поданных на прошедших 1 марта выборах в региональные парламенты. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу ЦИК Владимира Чурова.

По его словам, все четыре парламентские партии получат места в законодательных собраниях Брянской области, Архангельской области, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области, Владимирской области, в республике Хакассия и в Ненецком автономном округе.

В парламент Карачаево-Черкесии попали только "Единая Россия" (69,61 процента голосов) и КПРФ (10,5 процента голосов). В Татарстане в региональный парламент прошли также только эти две думские партии. "Единая Россия" набрала в этом регионе 79,31 процента голосов, КПРФ - 11,15 процента.

Из непарламентских партий в заксобрания прошли только "Патриоты России". В Карачаево-Черкесии за эту партию проголосовали 11,36 процента избирателей, в Хакасии - более 7 процентов избирателей.

"Интерфакс" не приводит данных по другим регионам.

Между тем Чуркин подчеркнул, что это предварительные итоги. По его словам, окончательные результаты по выборам будут оглашены в субъектах федерации.

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