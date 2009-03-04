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С тюменского анархиста сняты подозрения в вандализме

4 марта 2009, 10:27
Преподаватель Тюменского госуниверситета, кандидат филологических наук и известный анархист Андрей Кутузов перестал быть подозреваемым в вандализме сразу после отмены меры пресечения.
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Тюмень

Об этом сегодня в своем постановлении заявила судья Центрального районного суда Тюмени Маргарита Белоусова. Теперь гражданский активист намерен обратиться в суд с требованием официальных извинений прокурора и компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование. Защищают Андрея Кутузова адвокаты, сотрудничающие с Межрегиональной правозащитной Ассоциацией "АГОРА".

Обыск в квартире Андрея Кутузова прошел 29 января этого года. Работники Центра по противодействию экстремизму при поддержке бойцов СОБР изъяли компьютер, ноутбук, листовки против полицейской жестокости и несколько самиздатовских журналов. Правоохранители заявляли, что молодые люди подозреваются в вандализме - якобы в ночь с 1 на 2 апреля 2008 года они раскрасили антиармейскими лозунгами три тюменских военкомата. После обысков Кутузова доставили в Центр по противодействию экстремизму. Вечером этого же дня в отношении анархиста и его друга Рустама Фахретдинова был составлен протокол о задержании на 48 часов, затем обоих отправили в изолятор временного содержания. Отпустили анархистов лишь во второй половине дня 31 января.

14 февраля 2009 года следователь Следственного управления при ГУВД Тюменской области Людмила Щеглова вызвала Андрея Кутузова и Рустама Фахретдинова в следственную часть. Как сообщает Nashgorod.ru отдел информации Межрегиональной правозащитной Ассоциации "АГОРА", на встрече она выдала обоим постановления об отмене меры пресечения в виде подписки о невыезде и вернула все изъятые во время обыска 29 января вещи, включая компьютеры и ноутбук.

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