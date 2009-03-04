С тюменского анархиста сняты подозрения в вандализме

Обыск в квартире Андрея Кутузова прошел 29 января этого года. Работники Центра по противодействию экстремизму при поддержке бойцов СОБР изъяли компьютер, ноутбук, листовки против полицейской жестокости и несколько самиздатовских журналов. Правоохранители заявляли, что молодые люди подозреваются в вандализме - якобы в ночь с 1 на 2 апреля 2008 года они раскрасили антиармейскими лозунгами три тюменских военкомата. После обысков Кутузова доставили в Центр по противодействию экстремизму. Вечером этого же дня в отношении анархиста и его друга Рустама Фахретдинова был составлен протокол о задержании на 48 часов, затем обоих отправили в изолятор временного содержания. Отпустили анархистов лишь во второй половине дня 31 января.