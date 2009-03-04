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Россияне завоевали бронзу в последней гонке чемпионата Европы по биатлону

4 марта 2009, 17:52
Российские биатлонисты Виталий Норицын, Антон Шипулин, Александр Шрейдер и Виктор Васильев завоевали бронзовые медали в заключительном виде программы чемпионата Европы - эстафете 4 по 7,5 километра. Россияне уступили две минут и 15 секунд победителям эстафеты - норвежцам.

Второе место заняла сборная Германии. Немцы отстали от норвежцев на одну минуту и 31 секунду. Отметим, что все команды на чемпионате Европы по биатлону состоят из спортсменов, чей возраст не превышает 26 лет.

Первое место в общекомандном зачете проходившего в Уфе первенства континента заняли немцы. На счету сборной Германии две золотых, две серебряных и одна бронзовая награда. На втором месте - норвежцы (две золотые и одна серебряная медаль), на третьем - словаки (два золота). Россияне с одной золотой, тремя серебряными и пятью бронзовыми наградами заняли в общекомандном зачете четвертое место.

#Новости#Биатлон#Спорт#Ксения
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