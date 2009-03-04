Россияне завоевали бронзу в последней гонке чемпионата Европы по биатлону

Первое место в общекомандном зачете проходившего в Уфе первенства континента заняли немцы. На счету сборной Германии две золотых, две серебряных и одна бронзовая награда. На втором месте - норвежцы (две золотые и одна серебряная медаль), на третьем - словаки (два золота). Россияне с одной золотой, тремя серебряными и пятью бронзовыми наградами заняли в общекомандном зачете четвертое место.