Почему работать в офисе вредно для здоровья

Так, в статье финских ученых из мартовского номера American Journal of Epidemiology, говорится, что у сотрудников среднего возраста, работающих более 55 часов в неделю, умственные способности и краткосрочная память слабее, чем у тех, кто работает менее 41 часа в неделю. "Более того, другие исследователи считают, что от работы от зари до зари развивается старческое слабоумие - она действует на организм примерно так же, как постоянное курение табака", - пишет журналист Роб Шарп. Британский специалист по производственной медицине Джон Челленор так прокомментировал выводы финнов: "Легкие выбросы адреналина - это естественное явление. Однако состояние непрекращающегося стресса напрягает сердце, портит настроение и сон".