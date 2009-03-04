Объявлены номинанты на премию "Ника"

На "Нику" за "Лучшую женскую роль" претендуют Дарья Мороз ("Живи и помни"), Ксения Раппопорт ("Юрьев день") и Чулпан Хаматова ("Бумажный солдат"). У мужчин в состязании за трофей примут участие Олег Долин ("Дикое поле"), Мираб Нинидзе ("Бумажный солдат") и Константин Хабенский ("Адмиралъ").