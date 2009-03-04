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Объявлены номинанты на премию "Ника"

4 марта 2009, 09:37
Художественный руководитель национальной кинематографической премии "Ника" Юлий Гусман огласил на специальной пресс-конференции список номинантов на награду за 2008 год.

В категории "Лучший игровой фильм" представлены пять картин: "Бумажный солдат" Алексея Германа-младшего, "Дикое поле" Михаила Калатозишвили, "Исчезнувшая империя" Карена Шахназарова, "Пленный" Алексея Учителя и "Стиляги" Валерия Тодоровского.

За награду в номинации "Лучший режиссер" будут бороться Алексей Герман-младший, Михаил Калатозишвили и Валерий Тодоровский.

На "Нику" за "Лучшую женскую роль" претендуют Дарья Мороз ("Живи и помни"), Ксения Раппопорт ("Юрьев день") и Чулпан Хаматова ("Бумажный солдат"). У мужчин в состязании за трофей примут участие Олег Долин ("Дикое поле"), Мираб Нинидзе ("Бумажный солдат") и Константин Хабенский ("Адмиралъ").

В номинации "Лучший анимационный фильм" представлены ленты "Мальчик" Дмитрия Геллера, "Он и она" Марии Муат и "Правдивая история о трех поросятах" Константина Бронзита.

"Нику" в категории "Открытие года" могут получить режиссер Бакур Бакурадзе ("Шультес"), режиссер Валерия Гай-Германика ("Все умрут, а я останусь") и музыкальный продюсер фильма "Стиляги" Константин Меладзе.

Вручение наград состоится 3 апреля в Театре Оперетты, ранее оно проводилось в Театре Российской Армии.

Напомним, что триумфатором прошлогодней церемонии стал фильм Сергея Бодрова "Монгол". Картина получила 21 марта 2008 года награды в шести номинациях, в том числе "Лучший игровой фильм", "Лучшая режиссерская работа".

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