nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Литературную премию «Югра» вручили в Москве

4 марта 2009, 16:35
Церемония награждения лауреатов всероссийской литературной премии «ЮГРА» прошла в Москве.
Сюжет
Югра

По словам президента Ханты-Мансийского банка Дмитрия Мизгулина, очень важно не только поддерживать культуру в целом, необходимо демонстрировать обществу лучшие творческие достижения.

«Отношение человека к жизни, его дела и поступки во многом зависят от окружающей нас среды, в том числе, качества современного искусства. Именно поэтому Ханты-Мансийский банком принято решение об учреждении и поддержке данной премии. Уверен, что сегодня только совместными усилиями органов власти и бизнеса возможно эффективно решать главную проблему нашего общества - духовное и нравственное возрождение народа», - отметил он.

Как сообщили в пресс-службе кредитн6ой организации, лауреатами литературной премии «Югра» признаны известные российские писатели, поэты, публицисты, среди которых Юрий Поляков, Андрей Шацков, Владимир Шемшученко, Сергей Куняев, Юрий Дворяшин.

#Новости#Югра#Литература#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25