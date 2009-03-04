Литературную премию «Югра» вручили в Москве

«Отношение человека к жизни, его дела и поступки во многом зависят от окружающей нас среды, в том числе, качества современного искусства. Именно поэтому Ханты-Мансийский банком принято решение об учреждении и поддержке данной премии. Уверен, что сегодня только совместными усилиями органов власти и бизнеса возможно эффективно решать главную проблему нашего общества - духовное и нравственное возрождение народа», - отметил он.