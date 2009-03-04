Фестиваль «Виват, Россия!» нашел своих тюменских героев

Фестиваль состоял из множества этапов, участники и победители которых получили награды и дипломы на закрытии фестиваля. Так, в стрельбе из пневматической винтовки лучшими оказались учащиеся школы 36 («Витязь»), в личном первенстве победили Анастасия Травкина («Аванпост») и Азат Ахметкаримов (шк. 36); в дисциплине разборка/сборка автомата равных не было Алене Покровской и Алексею Штанову ( оба из шк. 36). Кроме того были подведены итоги военно-спортивной эстафеты (1 место – отряд «Факел», центра «Алый парус»), викторины (1 место – отряд «Легион 1», центра «Фортуна»), армейского рукопашного боя в различных весовых категориях. Не остались без внимания и наставники юных патриотов: за активное участие и высокие результаты участников были награждены В.В. Мартьянов, О.Ф. Чудинов, С.В. Трифонов, В.А. Зятьков и др.