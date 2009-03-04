Фестиваль «Виват, Россия!» нашел своих тюменских героев

3 марта во дворце искусств «Пионер» состоялось торжественное закрытие третьего городского военно-патриотического фестиваля "Виват, Россия!", проходившего в рамках празднования 65-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
В фестивале «Виват, Россия», стартовавшем в январе этого года, приняли участие более 600 человек, в том числе ребята из 23 кадетских классов и 5 военно-патриотических организаций. Советник главы администрации города Василий Павлович Гаретов поздравил всех участников фестиваля и выразил уверенность в том, что нынешние воспитанники кадетских классов и военно-патриотических клубов будут достойно выполнять свой долг перед родиной даже в трудные для страны минуты.
Фестиваль состоял из множества этапов, участники и победители которых получили награды и дипломы на закрытии фестиваля. Так, в стрельбе из пневматической винтовки лучшими оказались учащиеся школы 36 («Витязь»), в личном первенстве победили Анастасия Травкина («Аванпост») и Азат Ахметкаримов (шк. 36); в дисциплине разборка/сборка автомата равных не было Алене Покровской и Алексею Штанову ( оба из шк. 36). Кроме того были подведены итоги военно-спортивной эстафеты (1 место – отряд «Факел», центра «Алый парус»), викторины (1 место – отряд «Легион 1», центра «Фортуна»), армейского рукопашного боя в различных весовых категориях. Не остались без внимания и наставники юных патриотов: за активное участие и высокие результаты участников были награждены В.В. Мартьянов, О.Ф. Чудинов, С.В. Трифонов, В.А. Зятьков и др.
Участников поздравили с закрытием и многие творческие коллективы города, однако главным подарком для всех стало выступление Александра Гринченко и других ребят из детско-юношеского центра «Град», которые поразили зрителей своими вокальными, спортивными и актерскими талантами.
Завершился праздник вручением гран-при фестиваля, которое заслуженно досталось тюменскому городскому морскому центру «Алый парус».