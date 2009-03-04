«Дорогие» подарки для прекрасной половины Тюмени

Если вы заботитесь о материальном благосостоянии своей любимой, подарите ей на восьмое марта памятные или инвестиционные монеты из золота, серебра, платины и палладия Банка России, или монеты Австралии, Новой Зеландии, США, Великобритании, Греции, Польши, Белоруссии, Островов Кука и многих других стран. Все монеты сделаны из драгоценного металла наивысшей пробы. В любое время их можно продать обратно банку.
Сбербанк предлагает свыше 100 наименований памятных и инвестиционных монет. О том, какие из них более всего подходят к предстоящему празднику, расскажет корреспондент Nashgorod.ru.
Наиболее традиционным подарком станут золотые и серебряные монеты с изображением знака Зодиака. На первых на передней части изображён государственный герб Республики Армения. Дизайн аверса дополнен матовым кольцом, расположенным вокруг герба и содержащим графические символы двенадцати знаков зодиака. На задней части на фоне выделенного цветом светового пятна изображены либо фигура юноши, льющего воду из опрокинутого сосуда, символизирующая зодиакальное созвездие Водолей или две рыбы, символизирующие зодиакальное созвездие Рыбы. Справа расположен соответствующий знаку зодиака графический символ. Также на реверсе имеются надписи с названием знака зодиака на английском и русском языках.
На передней части серебряных монет в центре изображён государственный герб Республики Руанда. На задней в обрамлении кольца, содержащего графические символы двенадцати знаков зодиака, расположено золочёное изображение человека, животного или предмета, символизирующего зодиакальное созвездие, которому посвящена монета, на фоне стилизованных облаков и звёзд (звёзды зодиакального созвездия так же выделены золочением). Четыре звезды зодиакального созвездия выполнены в виде вставок бриллиантов массой 0.002 г каждая.
Представительницы слабого пола, разбирающиеся в искусстве, по достоинству оценят монеты Островов Кука серии «Шедевры мирового искусства» с изображением фрески Леонардо да Винчи. На передней части изображён портрет Её Величества Королевы Великобритании Елизаветы II. На задней на фоне рельефного изображения интерьера трапезной миланской церкви Санта-Мария делле Грацие расположено цветное изображение известной фрески Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря» (созданной им в 1495-97 гг). Сверху и снизу основное изображение обрамлено рядом прозрачных кристаллов Сваровски прямоугольной формы общей массой 0,9 г.
Молодые люди, собирающиеся предложить своей даме руку и сердце, могут весьма оригинально сделать предложение, подарив избраннице не обручальное кольцо, а золотую монету островов Кука с изображением лебединой пары. На аверсе монеты изображён портрет Её Величества Королевы Великобритании Елизаветы II. На реверсе расположено цветное рельефное изображение двух лебедей (символ вечной любви), изогнутые шеи которых составляют контур стилизованного сердца. Надпись в нижней части реверса переводится как «любовь драгоценна».
Кроме того, по-прежнему актуальны монеты Малави, посвящённые году быка лунного календаря. На аверсе изображён портрет Её Величества Королевы Великобритании Елизаветы II.
Основным элементом дизайна реверса каждой монеты является яркая цветная картинка с быком на фоне стилизованного растения с висящими плодами (граната, винограда, тыквы). Надпись под картинкой каждой монеты означает соответственно «счастливый», «удачливый», «успешный» и «богатый».
Ориентировочно цена за один грамм золота составит от шестисот до одной тысячи рублей. Стоимость одного грамма серебра колеблется от 14 до 36 рублей. Монеты можно приобрести в футляре, чтобы они лучше сохранялись.