Депутаты предложили в 20 раз увеличить штраф за непропущеных пешеходов

Кроме того, депутаты из северной столицы решили ужесточить наказание для водителей, которые не пропускают на переходах со специальной разметкой пешеходов и велосипедистов. Сейчас статья 12.18 КоАП предусматривает за это нарушение штраф в размере 100 рублей. В случае, если законопроект будет принят, эта сумма увеличится до 2000 рублей.