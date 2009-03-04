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Депутаты предложили в 20 раз увеличить штраф за непропущеных пешеходов

4 марта 2009, 17:10
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение штрафа за отказ пропустить пешеходов на "зебре".

Кроме того, питерские законодатели предлагают ужесточить наказание за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Согласно представленному на рассмотрение в Госдуму документу, в статье 12.12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая предусматривает наказание за "проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика", сумма штрафа увеличена с 700 до 2000 рублей.

Кроме того, депутаты из северной столицы решили ужесточить наказание для водителей, которые не пропускают на переходах со специальной разметкой пешеходов и велосипедистов. Сейчас статья 12.18 КоАП предусматривает за это нарушение штраф в размере 100 рублей. В случае, если законопроект будет принят, эта сумма увеличится до 2000 рублей.

Усиление санкций предусмотрено и для пешеходов. В статью 12.29 добавлен новый пункт, согласно которому нарушение правил перехода проезжей части будет караться штрафом в размере 500 рублей. Сейчас пешеходов и пассажиров автомобилей за это правонарушение могут оштрафовать всего на 100 рублей.

Ранее депутаты Госдумы уже проголосовали в первом чтении за другой, предложенный "Единой Россией", пакет поправок в КоАП, который тоже предусматривает повышение штрафа за отказ пропустить пешеходов на "зебре". Правда, единороссы предлагают увеличит сумму денежного взыскания в 10 раз.

Стоит отметить, что пока нельзя сказать какой из двух предложенных вариантов ужесточения Кодекса об административных нарушениях будет принят после рассмотрения в Госдуме. Также возможна ситуация, когда будут отклонены оба законопроекта.

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