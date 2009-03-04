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Asus представил ультратонкий нетбук

4 марта 2009, 13:58
Компания Asus на выставке CeBIT 2009 представила ультратонкий нетбук из семейства Eee PC, сообщает Engadget. Он называется 1008HA. Кодовое название 1008HA - Shell.

Толщина корпуса Asus Eee PC 1008HA не превышает 2,54 сантиметра. Вес компьютера - 1,1 килограмма. Диагональ экрана нетбука не сообщается. Предполагается, что она равна десяти дюймам.

Также о Eee PC 1008HA известно, что он оснащен модулями Wi-Fi, Bluetooth и 3G. Опционально в нетбук может быть установлен модуль WiMax. Стоимость лэптопа и дата начала его продаж не сообщаются.

О разработке компанией Asus ультратонкого нетбука стало известно в конце февраля. Тогда сообщалось, что Shell начнет продаваться в апреле. Его цена составит от 485 до 571 доллара.

В настоящее время ультратонкие ноутбуки выпускают несколько компаний. Самым известным таким лэптопом является Apple MacBook Air, толщина которого не превышает 1,94 сантиметра. Однако ультратонкие ноутбуки не относятся к сегменту нетбуков и стоят значительно дороже 571 доллара.

#Новости#Asus#Таня#Общество
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